Sci Alpino
Quando le prossime gare di sci alpino? Una pausa prima degli slalom di Levi: programma, orari, tv
Messo in archivio il primo fine settimana di gara, la Coppa del Mondo 2025-2026 si prende subito una piccola pausa. Il Circo Bianco, infatti, tornerà in azione a metà novembre con una tappa che ormai è diventata una classica del calendario. Stiamo parlando della trasferta di Levi (Finlandia) nel cuore della Lapponia.
Dopo i primi due giganti della stagione, si proseguirà con le discipline tecniche, dato che andremo a vivere i primi due slalom dell’anno, sulla pista denominata “Levi Black”. Si inizierà sabato 15 novembre con la gara femminile che vedrà la prima manche alle ore 10.00 italiane (le ore 11.00 locali), quindi la seconda prenderà il via alle ore 13.00. Domenica 16 novembre toccherà agli uomini con la prima manche anche in questo caso alle ore 10.00, la seconda alle ore 13.00.
Tra i rapid gates ripartiamo con Henrik Kristoffersen detentore della Coppa di specialità con 662 punti contro i 610 di Loic Meillard, i 609 di Timon Haugan ed i 606 di Clement Noel. Tra le donne, invece, Zrinka Ljutic inizierà la difesa del suo titolo con 541 punti contro i 509 di Katharina Liensberger, i 492 di Camille Rast ed i 486 di Mikaela Shiffrin che, come al solito, sarà la grande favorita.
Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana di Levi valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino si potrà seguire sulla Rai (Raisport 227 di Sky e 58 dgt) oppure Rai2, in base alla programmazione, quindi su Eurosport 1. In streaming si potrà seguire su discovery+, TIMVISION, DAZN e Eurosport.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara.
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026 (orari italiani)
Sabato 15 novembre
Ore 10.00 prima manche slalom femminile
Ore 13.00 seconda manche slalom femminile
Domenica 16 novembre
Ore 10.00 prima manche slalom maschile
Ore 13.00 seconda manche slalom maschile