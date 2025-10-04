Quando la MotoGP domani in tv, GP Indonesia 2025: orari warm-up e gara

Dopo la Sprint Race di oggi, conquistata in rimonta da un fantastico Marco Bezzecchi, la MotoGP è pronta ad affrontare la domenica del Gran Premio di Indonesia 2025, diciottesimo appuntamento del Motomondiale. Sul tracciato di Mandalika saranno le gare lunghe delle tre classi a concludere il weekend del GP asiatico, anticipate solo dal warm-up della classe regina nella notte.

Il programma di domani, domenica 5 ottobre, partirà proprio con il warm-up alle ore 4.40, nel quale i piloti testeranno la pista prima della gara. Alle ore 6 sarà invece il turno della gara Moto3, seguita alle ore 7.15 da quella della Moto2. Grande chiusura, alle ore 9, con la gara della classe regina, con Marco Bezzecchi che vuole recitare ancora il ruolo di protagonista.

Come seguire gli eventi in tv? La domenica del Gran Premio di Indonesia 2025 sarà interamente visibile per gli abbonati su Sky Sport, tramite i canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). TV8 offrirà in differita la diretta delle gare delle tre classi. Lo streaming invece sarà visibile su SkyGo, Now Tv e TV8.it (gare in differita). OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dalla gara della MotoGP.

Domenica 5 ottobre (orari italiani)

DOVE VEDERE LA MOTOGP 2025 IN TV E STREAMING

Ore 4.40-4.5o MotoGP, Warm-UP – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). Streaming su SkyGo e Now Tv

Ore 06.00 Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). Differita alle 11 su TV8. Streaming su SkyGo, Now Tv, TV8.it

Ore 7.15 Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). Differita alle 12.15 su TV8. Streaming su SkyGo, Now Tv, TV8.it

Ore 9 MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). Differita alle 14 su TV8. Streaming su SkyGo, Now Tv, TV8.it