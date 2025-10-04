Quando la F1 domani in tv, GP Singapore 2025: orario gara, diretta Sky, differita TV8

Domani, domenica 5 ottobre, il circuito cittadino di Marina Bay ospiterà il Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. C’è grande attesa per una gara che potrebbe avere dei risvolti molto significativi per il prosieguo del campionato, con la McLaren ormai pronta a festeggiare il secondo titolo costruttori di fila.

Discorso diverso per il Mondiale piloti, in cui Oscar Piastri è al comando con un margine di 25 punti sul compagno di squadra Lando Norris e 69 su Max Verstappen. L’olandese della Red Bull ha vinto le ultime due gare a Monza e Baku, ma per tornare veramente in lizza per l’iride dovrà tenere testa alle monoposto color papaya anche su una pista da alto carico aerodinamico come quella di Marina Bay.

Il Gran Premio di Singapore di verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire in chiaro la gara di Marina Bay in differita alle ore 16.55. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP SINGAPORE F1 2025

Domenica 5 ottobre

Ore 14.00 Gara a Marina Bay (Singapore) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara di Singapore alle 16.55.