Quando inizia la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026? Il calendario, le date e le novità della stagione

La Coppa del Mondo 2025-26 di sci alpino comincerà nel fine settimana del 25-26 ottobre da Sölden, in Austria. Nella giornata di sabato scenderanno in pista le donne, mentre domenica sarà la volta degli uomini. La tradizionale ouverture sul ghiacciaio del Rettenbach coincide con la festa nazionale austriaca.

Complessivamente, sono previste 37 gare femminili e 38 maschili. A esse andranno concettualmente aggiunte quelle dei Giochi olimpici, che pur essendo le più importanti e prestigiose dell’inverno, non assegneranno punti per la classifica generale, in quanto non faranno parte del massimo circuito. Dinamica consolidata e ormai conclamata da decenni.

Va rimarcata la differente distribuzione fra le varie specialità. Le donne hanno in programma di disputare 9 discese, 8 super-G, 10 giganti e 10 slalom. Gli uomini, invece, hanno un calendario composto da 9 discese, 9 super-G, 9 giganti e 11 slalom. Comunque sa, la ripartizione è leggermente sbilanciata verso le discipline tecniche.

Sempre che si possano disputare tutte le competizioni veloci, a più alto rischio di cancellazione. Al riguardo, sono state previste date di potenziali recuperi già fissate nell’arco della stagione. A seguire, i calendari della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Prima quello femminile e poi quello maschile.

SCI ALPINO, CALENDARIO COPPA DEL MONDO FEMMINILE 2025-2026

25/10, Sölden (AUT) – Gigante

15/11, Levi (FIN) – Slalom

23/11, Gurgl (AUT) – Slalom

29/11, Copper Mt. (USA) – Gigante

30/11, Copper Mt. (USA) – Slalom

06/12, Tremblant (CAN) – Gigante

07/12, Tremblant (CAN) – Gigante

12/12, St.Moritz (SUI) – Discesa

13/12, St.Moritz (SUI) – Discesa

14/12, St.Moritz (SUI) – SuperG

16/12, Courchevel (FRA) – Slalom

20/12, Val d’Isere (FRA) – Discesa

21/12, Val d’Isere (FRA) – SuperG

27/12, Semmering (AUT) – Gigante

28/12, Semmering (AUT) – Slalom

03/01, Kranjska Gora (SLO) – Gigante

04/01, Kranjska Gora (SLO) – Slalom

10/01, Zauchensee (AUT) – Discesa

11/01, Zauchensee (AUT) – SuperG

13/01, Flachau (AUT) – Slalom

17/01, Tarvisio (ITA) – Discesa

18/01, Tarvisio (ITA) – SuperG

20/01, Plan de Corones (ITA) – Gigante

24/01, Spyndleruv Mlyn (CZE) – Gigante

25/01, Spyndleruv Mlyn (CZE) – Slalom

30/01, Crans Montana (SUI) – Discesa

31/01, Crans Montana (SUI) – SuperG

27/02, Soldeu (AND) – Data di riserva per eventuale recupero

28/02, Soldeu (AND) – Discesa

01/03, Soldeu (AND) – SuperG

06/03, Val di Fassa (ITA) – Data di riserva per eventuale recupero

07/03, Val di Fassa (ITA) – Discesa

08/03, Val di Fassa (ITA) – SuperG

14/03, Äre (SWE) – Gigante

15/03, Äre (SWE) – Slalom

21/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Discesa

22/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Super-G

24/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Slalom

25/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Gigante

SCI ALPINO, CALENDARIO COPPA DEL MONDO MASCHILE 2025-2026

26/10, Sölden (AUT) – Gigante

16/11, Levi (FIN) – Slalom

22/11, Gurgl (AUT) – Slalom

27/11, Copper Mt. (USA) – SuperG

28/11, Copper Mt. (USA) – Gigante

04/12, Beaver Creek (USA) – Discesa

05/12, Beaver Creek (USA) – Discesa

06/12, Beaver Creek (USA) – SuperG

07/12, Beaver Creek (USA) – Gigante

13/12, Val d’Isere (FRA) – Gigante

14/12, Val d’Isere (FRA) – Slalom

18/12, Val Gardena (ITA) – Data riservata a eventuale recupero

19/12, Val Gardena (ITA) – SuperG

20/12, Val Gardena (ITA) – Discesa

21/12, Alta Badia (ITA) – Gigante

22/12, Alta Badia (ITA) – Slalom

27/12, Livigno (ITA) – SuperG

07/01, Madonna di Campiglio (ITA) – Slalom

10/01, Adelboden (SUI) – Gigante

11/01, Adelboden (SUI) – Slalom

16/01, Wengen (SUI) – SuperG

17/01, Wengen (SUI) – Discesa

18/01, Wengen (SUI) – Slalom

23/01, Kitzbühel (AUT) – SuperG

24/01, Kitzbühel (AUT) – Discesa

25/01, Kitzbühel (AUT) – Slalom

27/01, Schladming (AUT) – Gigante

28/01, Schladming (AUT) – Slalom

01/02, Crans Montana (SUI) – Discesa

28/02, Garmisch-Par. (GER) – Discesa

01/03, Garmisch-Par. (GER) – SuperG

07/03, Kranjska Gora (SLO) – Gigante

08/03, Kranjska Gora (SLO) – Slalom

13/03, Courchevel (FRA) – Data riservata a eventuale recupero

14/03, Courchevel (FRA) – Discesa

15/03, Courchevel (FRA) – SuperG

21/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Discesa

22/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Super-G

24/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Gigante

25/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Slalom