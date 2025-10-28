Quando il sorteggio delle ATP Finals 2025? Orario, programma, come funziona

Mancano ormai meno di due settimane al via delle ATP Finals 2025, in programma sul veloce indoor della Inalpi Arena di Torino da domenica 9 a domenica 16 novembre. Gli otto tennisti più forti al mondo (classifica alla mano) in singolare si daranno battaglia nel capoluogo piemontese per conquistare l’ultimo grande titolo stagionale del circuito maggiore.

Le Finals mettono in palio addirittura un bottino massimo di 1500 punti, inferiore solamente ai quattro Slam e superiore del 50% rispetto ai Masters 1000. Jannik Sinner è il campione in carica e andrà a caccia di un magico bis davanti al pubblico italiano, ma per riuscire nell’impresa dovrà fare i conti anche con un Carlos Alcaraz decisamente più in palla rispetto ad un anno fa.

Ad oggi sono già certi della qualificazione alle Finals anche Novak Djokovic e Alexander Zverev, ma il serbo non ha mai confermato ufficialmente la sua presenza a Torino e ne capiremo di più in tal senso solamente nei prossimi giorni. Gli ultimi pass a disposizione verranno assegnati tra il 1000 di Parigi attualmente in corso di svolgimento ed eventualmente gli ATP 250 di Atene e Metz previsti nella prima settimana di novembre.

In ogni caso è già stata definita la data del sorteggio dei gironi delle ATP Finals, che si terrà giovedì 6 novembre alle ore 12.00. Gli otto protagonisti del torneo verranno suddivisi in quattro fasce (n.1 e n.2 del seeding nella prima, n.3 e n.4 nella seconda e così via) per comporre i due raggruppamenti della prima fase, dai quali verranno fuori i quattro semifinalisti che si contenderanno un posto in finale. Ovviamente due giocatori provenienti da una determinata fascia non potranno essere sorteggiati nello stesso gruppo.

CALENDARIO SORTEGGIO ATP FINALS 2025

Giovedì 6 novembre

Ore 12.00 Sorteggio ATP Finals