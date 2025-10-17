Quando giocherà Sinner a Vienna dopo il Six Kings Slam? Tempi di recupero strettissimi

Dopo aver preso parte al Six Kings Slam 2025, torneo d’esibizione che vedrà l’ultimo atto domani a Riad, in Arabia Saudita, Jannik Sinner tornerà in Europa per prendere parte all’ATP 500 di Vienna, che si disputerà nella capitale austriaca dal 20 al 26 ottobre.

Il tabellone di singolare maschile sarà a 32 giocatori, quindi non ci saranno bye: l’azzurro, pur essendo numero 1 del seeding, in quanto lo spagnolo Carlos Alcaraz, avversario di Sinner nella finale saudita, non giocherà la prossima settimana (neppure a Basilea, l’altro 500 del calendario), dovrà iniziare dai sedicesimi.

Il primo turno del torneo austriaco potrà essere spalmato al massimo su tre giornate, dunque Sinner potrà giocare al più tardi mercoledì 22 ottobre, sapendo poi di dover giocare tutti i giorni in caso di avanzamento nel torneo. Nel caso in cui, invece, l’azzurro dovesse giocare lunedì 20, ci sarà poco tempo per riposare per Sinner.

Nel ranking che verrà rilasciato lunedì prossimo Alcaraz resterà in testa alla classifica mondiale con 11340 punti contro i 10000 dell’azzurro, il quale però potrà recuperare fino a 500 punti a Vienna, in quanto entrambi non scarteranno punti, ma lo spagnolo, come già detto, non scenderà in campo.