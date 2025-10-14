Quando giocano Sylla e Orro la prossima partita in Turchia? Weekend intenso dopo le prime vittorie

Myriam Sylla e Alessia Orro hanno debuttato in maniera brillante nella Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 e Campionesse del Mondo hanno lasciato Milano e si sono trasferite in terra anatolica per iniziare una nuova avventura, tra l’altro sotto la guida di due tecnici italiani (rispettivamente Massimo Barbolini e Marcello Abbondanza).

L’esordio è stato vincente per entrambe: la schiacciatrice è risultata la top scorer (16 punti) nel 3-0 che il suo Galatasaray Istanbul ha rifilato all’Aydin Buyuksehir Belediyespor, mentre la palleggiatrice è andata a referto con 4 punti e ha ben gestito due grandi terminali offensivi come Melissa Vargas e Arina Fedorovtseva nel 3-1 con cui il suo Fenerbahce Istanbul ha espugnato il campo dell’Aras Spor. Si trattava di impegni semplici per due corazzate che puntano allo scudetto insieme al VakifBank Istanbul allenato da Giovanni Guidetti e all’Ezacibasi Istanbul, senza sottovalutare l’emergente Turk Hava Yollari.

Quando torneranno in campo le due pallavoliste italiane impegnate in Turchia? Myriam Sylla giocherà in anticipo per la seconda giornata di campionato: sabato 18 ottobre (ore 17.00 italiane) sul campo del non irresistibile Kuzeyboru di Sara Lozo (travolto dall’Eczacibasi al debutto). Alessia Orro sarà all’opera domenica 19 ottobre (ore 12.00) in occasione del primo impegno casalingo della stagione per il Fenerbahce contro il Turk Hava Yollari di Julia Bergmann e Akbay Bahar.