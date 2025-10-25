Quando gioca Sinner a Parigi? Due ipotesi, ma una più verosimile: programma, avversario, tv

Jannik Sinner domani giocherà la finale dell’ATP 500 di Vienna, e subito dovrà tornare in campo, in quanto la prossima settimana sarà impegnato nell’ATP Masters 1000 di Parigi: il torneo francese prevede un tabellone a 56 giocatori, quindi l’azzurro potrà usufruire di un bye all’esordio.

L’azzurro entrerà in gioco direttamente al secondo turno e ciò vuol dire avere a disposizione almeno un giorno di riposo: i sedicesimi, infatti, saranno spalmati tra martedì 28 (4 match) e mercoledì 29 ottobre (12). Sinner, dunque, ha il 75% di possibilità di tornare in campo mercoledì ed il 25% di farlo già martedì.

L’italiano affronterà uno tra lo statunitense Alex Michelsen ed il belga Zizou Bergs: la sfida dei sedicesimi con Sinner sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (palinsesto da definire), mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO ATP PARIGI 2025

Martedì 28 o mercoledì 29 ottobre

Campo, orario ed ordine di gioco da definire

Jannik Sinner (Italia, 1) – vincente Alex Michelsen (Stati Uniti)-Zizou Bergs (Belgio) – Diretta tv su Sky Sport (palinsesto da definire)

PROGRAMMA ATP PARIGI 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (palinsesto da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.