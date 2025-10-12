Quando gioca Matteo Berrettini a Stoccolma? Programma primo turno, avversario, tv

Matteo Berrettini si rimetterà in gioco al torneo ATP 250 di Stoccolma, che andrà in scena sul cemento della capitale svedese dal 13 al 19 ottobre. Il tennista romano è reduce dalla sconfitta rimediata lo scorso 1° ottobre al primo turno del Masters 1000 di Shanghai contro il francese Adrian Mannarino, in precedenza aveva ceduto al cospetto del norvegese Casper Ruud agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Tokyo al debutto nell’ATP 250 di Hangzhou contro il ceco Dalibor Svrcina.

Il momento non è certamente dei migliori per il finalista di Wimbledon 2021, che nel frattempo è scivolato al 61mo posto nel ranking ATP: arriverà un’inversione di rotta per il 29enne? Il cammino a Stoccolma incomincerà ai sedicesimi di finale contro Giulio Zeppieri, proveniente dalle qualificazioni: l’appuntamento con il derby italiano è per martedì 14 ottobre (l’ordine di gioco verrà comunicato il giorno precedente, dunque bisognerà aspettare per avere un’idea sul possibile orario dell’incontro).

In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro il francese Ugo Humbert e con vista su un possibile quarto di finale da disputare contro chi avrà la meglio nello spicchio che prevede Fery-Sonego e Kovacevic-Ugo Carabelli.

QUANDO GIOCA MATTEO BERRETTINI A STOCCOLMA?

Martedì 14 ottobre, al primo turno. L’ordine di gioco verrà definito il giorno prima.

CHI AFFRONTA BERRETTINI AL DEBUTTO A STOCCOLMA?

Il qualificato Giulio Zeppieri.

DOVE VEDERE BERRETTINI A STOCCOLMA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 206), Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale dettagliato di Sky verrà definito in prossimità dell’incontro.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.