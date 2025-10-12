Quando gioca Jasmine Paolini a Ningbo? Programma primo turno, avversaria, tv

Jasmine Paolini ha perso la semifinale del WTA 1000 di Wuhan contro la statunitense Coco Gauff dopo aver firmato l’impresa contro la polacca Iga Swiatek e tornerà in campo mercoledì 15 ottobre (l’ordine di gioco verrà definito il giorno prima, dunque bisognerà aspettare per avere un’idea dell’orario dell’incontro) per fare il proprio esordio al torneo WTA 500 di Ningbo. Nuova avventura sul cemento cinese per la fuoriclasse toscana, che è in piena corsa per la qualificazione alle WTA Finals.

La numero 8 del mondo sta battagliando con la kazaka Elena Rybakina per meritarsi un biglietto per gli atti conclusivi di questa intensa stagione, la situazione è decisamente favorevole alla 29enne che ha però ancora bisogna di puntellare la propria posizione. L’azzurra esordirà direttamente al secondo turno contro la vincente del confronto tra la cinese Shuai Zhang e la russa Veronika Kudermetova, che si sfideranno martedì 14 ottobre.

La testa di serie numero 2 partirà con i favori del pronostico e punterà a raggiungere i quarti di finale, da giocare contro chi la spunterà nello spicchio che prevede Bencic-Linette e Putintseva-Starodubtseva. Si potrebbe materializzare un incrocio con Rybakina in semifinale, la kazaka è attesa dalla vincente di Mboko-Yastremska e poi potrebbe fronteggiare la danese Tauson.

QUANDO GIOCA JASMINE PAOLINI A NINGBO?

Mercoledì 15 ottobre, al secondo turno. L’ordine di gioco verrà definito il giorno prima.

CHI AFFRONTA PAOLINI AL DEBUTTO A NINGBO?

La vincente del confronto tra la cinese Shuai Zhang e la russa Veronika Kudermetova, che si sfideranno martedì 14 ottobre.

DOVE VEDERE JASMINE PAOLINI A NINGBO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 206), Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale dettagliato di Sky verrà definito in prossimità dell’incontro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.