Quando gioca Jasmine Paolini a Ningbo? Debutto “rimandato” di un giorno: definita l’avversaria

Jasmine Paolini si appresta a fare il proprio ritorno in campo dopo aver perso la semifinale del WTA 1000 di Wuhan contro la statunitense Coco Gauff. La tennista italiana si rimetterà in gioco al torneo WTA 500 di Ningbo, dove esordirà giovedì 16 ottobre (l’ordine di gioco verrà definito il giorno prima, dunque bisognerà aspettare per avere un’idea dell’orario dell’incontro). La fuoriclasse toscana, in piena corsa per la qualificazione alle WTA Finals, debutterà direttamente al secondo turno sul cemento della località cinese.

La numero 8 del mondo, che sta battagliando con la kazaka Elena Rybakina per meritarsi un biglietto per gli atti conclusivi della stagione, incrocerà la russa Veronika Kudermetova, che ha prevalso sulla croata Antonia Ruzic con il punteggio di 6-3, 6-2. Il debutto è slittato di un giorno rispetto al programma originario, l’azzurra giocherà il suo ottavo di finale giovedì e poi sarà eventualmente impegnata in un turno al giorno senza riposo (quarti venerdì 17 ottobre, semifinali sabato 18 ottobre, finale domenica 19 ottobre.

La testa di serie numero 2 partirà con i favori del pronostico e punterà a raggiungere i quarti di finale, da giocare contro chi la spunterà tra la svizzera Belinda Bencic e l’ucraina Yuliia Starodubtseva. Si potrebbe materializzare un incrocio con Rybakina in semifinale, la kazaka è attesa dall’ucraina Yastremska e poi dalla vincente di Tomljanovic-Sonmez.

QUANDO GIOCA JASMINE PAOLINI A NINGBO?

Giovedì 16 ottobre, al secondo turno. L’ordine di gioco verrà definito il giorno prima.

CHI AFFRONTA PAOLINI AL DEBUTTO A NINGBO?

La russa Veronika Kudermetova.

DOVE VEDERE JASMINE PAOLINI A NINGBO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 206), Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale dettagliato di Sky verrà definito in prossimità dell’incontro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.