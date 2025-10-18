Quando gareggia Nadia Battocletti alla Corsa dei Castelli 2025: orario, programma, streaming

Nadia Battocletti si rimette in gioco un mese dopo la conclusione dei Mondiali di Tokyo ed è attesa al via della nona edizione della Corsa dei Castelli, in programma domenica 19 ottobre (dalle ore 10.00) a Trieste. La fuoriclasse azzurra, regina del mezzofondo europeo, si cimenterà nei 10 chilometri su strada in una gara aperta anche ad agonisti amatori che ha raggiunto circa 4 mila iscritti.

Battocletti sarà la stella più luminosa della kermesse, che propone diverse novità tra cui un percorso rinnovato e sulla carta più veloce. Confermata la partenza sotto il Castello di Miramare, si prosegue verso il centro cittadino e all’interno di Porto Vecchio-Porto Vivo per poi incontrare l’unica curva e arrivare a Piazza Unità d’Italia dove sarà situato per la prima volta il traguardo.

Eliminata dunque rispetto agli anni scorsi la salita al Castello di San Giusto, che rallentava inevitabilmente il tempo di percorrenza della 10 chilometri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di partenza della Corsa dei Castelli 2025 con Nadia Battocletti. Non è prevista la copertura televisiva e streaming dell’evento.

QUANDO GAREGGIA NADIA BATTOCLETTI ALLA CORSA DEI CASTELLI 2025

Domenica 19 ottobre

Ore 10.00 Corsa dei Castelli, con Nadia Battocletti