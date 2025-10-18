Quando ai giocano le WTA Finals 2025: programma dai gironi alla finale, orari, tv. C’é Jasmine Paolini!

Jasmine Paolini è la qualificata numero 7 nel torneo di singolare femminile alle WTA Finals di Riad, in Arabia Saudita, in programma da sabato 1 a sabato 8 novembre: l’azzurra arpiona il penultimo slot a disposizione e lascia la russa Mirra Andreeva e la kazaka Elena Rybakina a contendersi l’ultimo posto libero.

L’azzurra era già qualificata anche in doppio assieme a Sara Errani, diventando così l’unica atleta a disputare a Riad entrambi i tornei: la fase a gironi si terrà dall’1 al 6 novembre (con Paolini in campo tutti i giorni, dovendo alternare singolare e doppio), mentre venerdì 7 ci saranno le semifinali e sabato 8 le finali.

Le WTA Finals 2025 di tennis saranno trasmesse in diretta tv su Super Tennis HD e Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match delle azzurre.

CALENDARIO WTA FINALS 2025

Da sabato 1 a giovedì 6 novembre

Orari da definire: round robin di singolare (Jasmine Paolini) e doppio (Sara Errani/Jasmine Paolini)

Venerdì 7 novembre

Orari da definire: semifinali di singolare e doppio

Sabato 8 novembre

Orari da definire: finali di singolare e doppio

PROGRAMMA WTA FINALS 2025: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport (canali precisi da definire).

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.