Qualificazioni Mondiali calcio 2026, la nuova classifica dell’Italia: Norvegia ormai prima, Azzurri ad un passo dai playoff

Il sabato della finestra di ottobre delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026 potrebbe avere emesso due verdetti importanti in ottica passaggio diretto al prossimo turno oppure spareggi.

La Norvegia, infatti, ha demolito per 5-0 Israele e, oltre ad avere centrato il sesto successo in altrettanti incontri, ha rimpolpato in maniera clamorosa la propria differenza reti, raggiungendo quota +26, ovvero a distanze siderali per tutti.

L’Italia, da par suo, invece, ha vinto in casa dell’Estonia e ha allungato in seconda posizione. Gli Azzurri, a questo punto, infatti, si trovano a 12 punti con 3 lunghezze di vantaggio su Israele che si giocherà tutto martedì a Udine.

CLASSIFICA GRUPPO I