Qualificazioni Mondiali 2026: la classifica del girone dell’Italia. Riposa la Norvegia

L’Italia vuole blindare aritmeticamente il secondo posto, e garantirsi almeno i play-off, nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri, dopo la sconfitta iniziale patita in Norvegia hanno infilato quattro vittorie consecutive dapprima in casa contro Moldavia ed Estonia, poi in campo neutro contro Israele, ed infine in Estonia.

Nel Girone I l’Italia ha già osservato i due turni di riposo previsti, ma si trova a -6 dalla Norvegia, ancora a punteggio pieno: questa sera, però, i norvegesi osserveranno il secondo ed ultimo turno di riposo, mentre alle ore 18.00 si giocherà Estonia-Moldavia, sfida tra due squadre già eliminate.

Occorrerà vincere il raggruppamento per volare direttamente ai Mondiali, mentre la squadra seconda classificata dovrà disputare gli spareggi (semifinale e finale) per l’accesso alla rassegna iridata: in caso di arrivo a pari punti verrà presa in considerazione la differenza reti.

Al momento la Norvegia è a +26, mentre l’Italia è a +7: gli azzurri, a meno di regali da parte dei norvegesi il 13 novembre contro l’Estonia, dovranno vincere tutte le partite, incluso lo scontro diretto contro i norvegesi, e recuperare ben 19 gol, dovendosi imporre, dunque, negli ultimi tre match sempre con punteggi larghi.

CLASSIFICA GRUPPO I

1 Norvegia 18 punti in 6 partite (differenza reti +26)

2 Italia 12 punti in 5 partite (differenza reti +7)

3 Israele 9 punti in 6 partite (differenza reti -1)

4 Estonia 3 punti in 6 partite (differenza reti -10)

5 Moldavia 0 punti in 5 partite (differenza reti -22)