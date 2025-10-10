Qualificazioni Europei U21 2027: la classifica del girone dell’Italia. Sfida a due con la Polonia?

E sono tre. La Nazionale italiana U21 ha ottenuto la terza vittoria in altrettante partite nel Gruppo E di qualificazione agli Europei 2027 di categoria. Dopo le non convincente vittorie contro Montenegro e Macedonia del Nord, la formazione di Silvio Baldini ha saputo esaltarsi questa sera al “Dino Manuzzi” di Cesena, rifilando un poker di reti alla Svezia.

Una prestazione sugli scudi degli azzurrini, a segno con Niccolò Pisilli (doppietta), Francesco Camarda e Tommaso Berti (rigore). Un 4-0 che ci voleva per il morale della squadra che il 14 ottobre giocherà contro il fanalino di coda del raggruppamento, l’Armenia, puntando a incamerare altri tre punti e se possibile migliorare ulteriormente la differenza reti.

La sfida che si prefigura al vertice del girone è con la Polonia. I polacchi sono a punteggio pieno come i ragazzi di Baldini, ma hanno una differenza reti migliore (9-0 rispetto al 7-1 italiano). Vedremo se nella quarta giornata di incontri qualcosa cambierà. I bianco-rossi, infatti, giocheranno in trasferta contro gli svedesi. Lecito, quindi, pensare che si possa prefigurare un confronto a due per il primato, ricordando che il 14 novembre l’Italia andrà Stettino (Polonia), mentre il 5 ottobre 2026 ci sarà la partita in casa nostrana.

Giova sottolineare che alla fase finale degli Europei, in programma in Albania e Serbia nel 2027, approderanno direttamente le nove vincitrici dei gironi e la migliore seconda. Le altre otto seconde classificate disputeranno gli spareggi per determinare le rimanenti quattro formazioni presenti. Pertanto la compagine tricolore dovrà conquistare il primato, onde evitare complicazioni particolari.

Centrare poi la qualificazione olimpica sarà ancora più arduo. Da regolamento, andranno ai Giochi solo le prime tre formazioni europee, avendo ridotto i posti complessivi da 16 a 12. Pertanto, le migliori tre squadre del Vecchio Continente saranno presenti in California. Un target difficile per una selezione come quella del Bel Paese che ha raggiunto l’ultima finale agli Europei di categoria nel 2013 (sconfitta 4-2 contro la Spagna) e con l’ultimo titolo conquistato nel 2004.

GRUPPO E

1. Polonia 9 punti (3 partite giocate, 3 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, 9 gol fatti, 0 subiti)

2. Italia 9 punti (3 partite giocate, 3 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, 7 gol fatti, 1 subito)

3. Montenegro 3 punti (3 partite giocate, 1 vittoria, 0 pareggi, 2 sconfitte, 3 gol fatti, 4 subiti)

4. Macedonia del Nord 3 punti (3 partite giocate, 1 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte, 2 gol fatti, 5 subiti)

5. Svezia 3 punti (3 partite giocate, 1 vittoria, 0 pareggi, 2 sconfitte, 3 gol segnali, 6 subiti)

6. Armenia 0 punti (3 partite giocate, 0 vittorie, 0 pareggi, 3 confitte, 1 gol fatti, 9 subiti)