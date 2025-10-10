Calcio
Qualificazioni Europei calcio U21 2027: la classifica del girone dell’Italia. Scontro diretto con la Svezia
L’Italia proseguirà allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena, contro la Svezia, il proprio cammino nelle qualificazioni agli Europei Under 21 di calcio: gli azzurrini, inseriti nel Girone E, nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18.15, proveranno a dare continuità alle vittorie di misura contro Montenegro e Macedonia del Nord.
Gli azzurrini sono a punteggio pieno, anche se la differenza reti al momento premia la Polonia, a quota 6 come l’Italia dopo i successi con Macedonia del Nord ed Armenia, mentre seguono con 3 punti Montenegro e Svezia, con i montenegrini che hanno vinto lo scontro diretto, infine sono ferme al palo Macedonia del Nord ed Armenia.
Questa sera, oltre ad Italia-Svezia, si giocheranno anche Macedonia del Nord-Armenia (ore 17.00) e Polonia-Montenegro (ore 18.00): gli azzurrini proveranno a vincere per estromettere definitivamente dalla corsa alla qualificazione gli svedesi e scavare un primo solco in classifica con i nordici.
CLASSIFICA GRUPPO E
1. Polonia 6 punti in 2 partite (differenza reti +7)
2. Italia 6 punti in 2 partite (differenza reti +2)
3. Montenegro 3 punti in 2 partite (differenza reti +1)
4. Svezia 3 punti in 2 partite (differenza reti +1)
5. Macedonia del Nord 0 punti in 2 partite (differenza reti -4)
6. Armenia 0 punti in 2 partite (differenza reti -7)