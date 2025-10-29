Puppo: “Sinner e Alcaraz stanno giocando a Risiko. Si è rivista la versione peggiore dello spagnolo”

Dario Puppo si è soffermato sul clamoroso ko di Carlos Alcaraz contro Cameron Norrie al secondo turno del Masters 1000 di Parigi durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Sconfitta francamente strana e difficile da spiegare, forse soltanto una giornata storta. Alcaraz aveva le premesse per fare bene e invece ha steccato, uscendo prematuramente ancora una volta a Parigi: era contento del campo, sembrava tutto a posto. Su questo campo il rimbalzo è più alto di quello che ti aspetti (come ha detto Norrie), ma sembra Indian Wells: è come se fosse una superficie un po’ ruvida, il coefficiente di velocità è tornato a 36 come due anni fa, contro i 46 dell’anno scorso. Non mi aspettavo una prestazione così, forse ho sottovalutato un po’ Norrie, ma lo aveva già battuto e questa è una cosa importante“.

Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito su Alcaraz e ha fatto un confronto con Jannik Sinner: “Sembrava la versione vecchia e peggiore di Alcaraz, c’erano delle palle che non capivi perché non le controllasse meglio. Sinner ha una media di 1.650 punti negli Slam, poi va benissimo anche nei 500 con le vittorie di Pechino e Vienna, mentre ad Halle ha perso con Bublik venendo dal ko al Roland Garros. Se si considera solo i periodi in cui ha giocato Sinner, la differenza è in favore dello spagnolo di 195 punti“.

Proiezione verso le ATP Finals, con Lorenzo Musetti che è in piena corsa per staccare un pass: “Per Musetti sarebbe importante mantenere un margine per evitare di giocare settimana prossima. Devono comunque cambiare regolamento perché non è possibile arrivare al giovedì prima delle Finals con l’ottavo qualificato che non si sa ancora. Per Alcaraz non sarà facile giocare a Torino“.

Poi una battuta sulle chance e le motivazioni di Jannik Sinner di vincere il Masters 1000 di Parigi: “Sinner e Alcaraz stanno giocando a Risiko, hanno dei tornei da occupare. A entrambi manca Parigi ed è un Masters 1000 con una collocazione difficile, se hai l’occasione di vincerlo devi sfruttarla“.