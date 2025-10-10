Puppo: “Non sempre condivisibili le opinioni di Panatta e Bertolucci. Auger-Aliassime è il n.3 sul cemento”

Ultima puntata di TennisMania, approfondimento dedicato ai temi d’attualità del tennis. Al centro dell’attenzione quanto è accaduto a Shanghai, in particolare la sconfitta di Lorenzo Musetti contro il canadese Felix Auger-Aliassime, negli ottavi di finale del Masters1000 cinese. Dario Puppo (giornalista/telecronista di Eurosport) ha espresso le proprie idee a riguardo.

“Ho letto le dichiarazioni di Musetti al termine della partita e probabilmente non si è reso conto di quanto è accaduto in campo. Io credo che la prestazione, nel primo set in particolare, di Auger-Aliassime sia stata mostruosa e Lorenzo è stato lì fino a metà del secondo set. Poi io credo che si sia lasciato un po’ troppo prendere“, le considerazioni di Puppo.

“Aliassime ha avuto problemi fisici in passato. Se sta bene, è il miglior atleta nel circuito, dopo Alcaraz o quasi come lui. C’erano delle ambizioni quando era stato allenato dallo zio di Nadal, facendo una gran partita contro Rafa a Parigi. Ricordiamo il finale del 2022, quando seppe vincere tanti match a livello indoor e trascinò letteralmente il Canada al successo in Coppa Davis”, ha affermato il collega di Eurosport.

“Sinceramente, quando Auger-Aliassime gioca così sul cemento, ci sono quei due lì (Alcaraz e Sinner, ndr) e poi? Io credo che sul duro sia il n.3 in questo momento, al netto di quello che poi può fare Novak Djokovic. Quando comanda così con servizio e dritto, fa la differenza. Per questo, lo ritengo un giocatore di livello molto alto, come avevamo visto in semifinale a New York contro Sinner“, ha sottolineato Puppo.

Un’ultima battuta poi il giornalista/telecronista di Eurosport l’ha riservata alle valutazioni che si sono fatte sul n.2 del mondo dopo il suo ritiro a Shanghai: “Spesso vengono riprese le considerazioni di Panatta e Bertolucci, ma non è che siano condivisibili per definizione. Sinner gracilino? Ma dai…“.