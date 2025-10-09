Prosegue la favola di Valentin Vacherot! Batte Rune ed è in semifinale a Shanghai da n.204 del mondo!

Qualcosa di incredibile a Shanghai. In tre ore di gioco il monegasco Valentin Vacherot (n.204 del ranking), proveniente dalle qualificazioni, si è imposto contro il danese Holger Rune (n.11 ATP) col punteggio di 2-6 7-6 (4) 6-4.

Un risultato clamoroso per i differenti status dei due giocatori, col tennista del Principato che per la prima volta in carriera approda nelle semifinali di un Masters1000. In questo modo, il 26enne è diventato il secondo tennista della storia fuori dalla top-100 a raggiungere il penultimo atto in un 1000, dopo Chris Woodruff a Indian Wells nel 1999 (n.550 del ranking). Il prossimo avversario verrà fuori dal confronto tra il serbo Novak Djokovic e il belga Zizou Bergs.

Nel primo set Rune sfrutta la sua miglior copertura del campo per creare problemi a Vacherot negli spostamenti laterali. Con grande ordine il danese va avanti di un break nel terzo game, mettendo in mostra un tennis consistente. Il nuovo cambio di passo c’è nel settimo, con risposte molto incisive e profonde. Il 6-2 è la logica conseguenza di quanto visto.

Nel secondo set Vacherot eleva il livello agonistico della contesa, salvando due palle break nel terzo game e sfruttando un passaggio a vuoto di Rune nel gioco successivo. Avanti di un break (3-1), il monegasco subisce la reazione del suo avversario e la frazione si sviluppa sul filo dell’equilibrio. Spetta al tie-break emettere il verdetto e questo inaspettatamente sorride al giocatore del Principato, capace di tirar fuori dei colpi incredibili (7-4).

Nel terzo set Rune subisce il contraccolpo mentale di quanto accaduto. Nel terzo game cancella una palla break, ma nel settimo non fa neanche un quindici e perde a zero il turno alla battuta. Chiama il MTO il danese, ma questa pausa non danneggia il monegasco che tiene botta, cancellando anche due palle del contro-break nel decimo gioco. Sul 6-4 cala il sipario e la favola continua. Leggendo le statistiche, numeri importanti per Vacherot con la seconda di servizio (50% rispetto al 43%) e soprattutto un rendimento alla battuta cresciuto nei set, visto il 77% di prime in campo nel terzo parziale e il 79% dei punti vinti.