Primo infrasettimanale in A1. Chieri sfida Novara, Milano cerca riscatto, Conegliano per il tris a Cervia

Due giornate sono bastate per accendere il massimo campionato: tra sorprese, conferme e qualche equilibrio ancora da decifrare, la Serie A1 Tigotà entra nel vivo con il terzo turno, in programma mercoledì 15 ottobre. In vetta, due squadre a punteggio pieno – Novara e Scandicci – già sembrano voler imporre il proprio ritmo, ma alle loro spalle Conegliano, Chieri e Milano sono pronte a rilanciare la sfida. Il turno propone diversi incroci di grande fascino, tra derby piemontesi, scontri di vertice e confronti che già profumano di salvezza. Sarà anche una giornata utile per testare le nuove protagoniste emerse nei primi due turni: la potenza di Igiede e Antropova, la costanza di Haak, la crescita di giovani italiane come le azzurre Nervini, Eze, Giovannini e Manfredini. L’equilibrio generale, però, lascia intendere che ogni campo potrà riservare sorprese, in un campionato che si conferma tra i più competitivi d’Europa.

Igor Gorgonzola Novara – Reale Mutua Fenera Chieri ’76. La grande sfida piemontese apre il turno (15 ottobre, ore 19.15, Pala Igor Gorgonzola), tra due squadre in piena fiducia. La Novara di Lorenzo Bernardi, leader a punteggio pieno, arriva dal successo su Uyba e da una prova dominante di Amber Igiede, MVP del match e trascinatrice con il 71% in attacco. Dall’altra parte, la Chieri di Nicola Negro ha piegato al tie-break la quotata Milano con una sontuosa Stella Nervini e il contributo pesante di Németh e Gray. Sarà una partita da alti ritmi, tra la potenza novarese al centro e la coralità chierese sulle bande. Il derby metropolitano del Piemonte promette spettacolo, equilibrio e una cornice di pubblico importante per una sfida che vale il primato provvisorio.

Il Bisonte Firenze – Cbf Balducci Hr Macerata. Due squadre in cerca di continuità si affrontano al Pala Big Mat di Firenze (ore 20.00). Il Bisonte ha trovato il primo acuto stagionale espugnando Vallefoglia al tie-break, con Jolien Knollema in versione MVP e Vanja Bukilic protagonista con 25 punti. Le toscane di Chiavegatti vogliono ora regalare al proprio pubblico la prima vittoria casalinga. Di fronte una Macerata reduce dal pesante 0-3 interno con il Wash4green Monviso, ma capace a tratti di esprimere buon gioco grazie alla regia di Bonelli e agli spunti di Decortes. Servirà però una crescita nel muro e in ricezione per fermare l’attacco fiorentino, tra i più prolifici del turno scorso. Sfida dal sapore importante per la zona bassa della classifica.

Eurotek Laica Uyba – Bergamo. All’E-Work Arena di Busto Arsizio (ore 20.30) va in scena un incrocio tra due formazioni che vogliono risalire. La Uyba di Enrico Barbolini ha strappato un set alla capolista Novara, ma ha pagato a caro prezzo gli errori in attacco e una serata difficile in ricezione. La risposta dovrà arrivare contro una Bergamo rigenerata dal 3-0 netto su San Giovanni, con Monique Strubbe MVP e Cese Montalvo incontenibile da posto quattro. Le lombarde di Carlo Parisi hanno mostrato una crescita di squadra evidente, con una buona distribuzione offensiva e ottimi numeri a muro. Sfida aperta, con la Uyba che conta sull’esperienza di Gennari e Obossa per invertire la rotta.

Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Wash4green Monviso Volley. Al Pala Barton Energy (ore 20.30) la Perugia di Andrea Giovi cerca riscatto dopo la sconfitta di Scandicci, ma il compito sarà complesso contro la lanciatissima Wash4green Monviso, capace di due successi consecutivi. L’ultima vittoria in tre set a Macerata ha confermato il momento d’oro di Malual, MVP con 18 punti e il 58% di efficacia, supportata da Davyskiba e Dodson. Perugia potrà però contare sull’esperienza di Gardini e sulla potenza di Williams, già apparse in crescita. Attenzione al duello al centro tra Ricci e D’Odorico, e al ritmo di gioco imposto dalle registe Nicolini e Marchiaro, in una gara che promette scambi lunghi e intensità.

Numia Vero Volley Milano – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. All’Opiquad Arena di Monza (ore 20.30) la Milano di Stefano Lavarini vuole ritrovare la piena efficacia dopo il tie-break perso a Chieri. Paola Egonu, Khalia Lanier e Anna Danesi restano i punti di forza di una squadra che ha dimostrato grande potenziale offensivo ma qualche calo di concentrazione. Dall’altra parte, la Vallefoglia di Andrea Pistola arriva da una sconfitta rocambolesca contro Firenze, dove non sono bastate le fiammate di Omoruyi e Ungureanu. Servirà una partita di grande ordine in seconda linea per contrastare le bordate lombarde. Un test importante per entrambe: Milano per rilanciarsi in zona alta, Vallefoglia per evitare di scivolare in fondo.

Omag-Mt San Giovanni In Marignano – Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano. Trasferta a Cervia (ore 20.30) per la corazzata Conegliano, che finora ha raccolto due vittorie e due set persi. L’ultima contro Cuneo ha confermato la forma eccellente di Isabelle Haak, MVP e trascinatrice con 20 punti e il 62% in attacco, e la crescita di Zhu Ting. L’Omag-Mt San Giovanni, ancora a secco di successi, dovrà fare un’impresa per fermare la squadra di Santarelli: il 3-0 subito a Bergamo ha mostrato limiti difensivi e un attacco poco incisivo nonostante gli sforzi di Ortolani e Kochurina. La differenza di esperienza è netta, ma il pubblico romagnolo proverà a spingere le padrone di casa verso una prova d’orgoglio.

Honda Cuneo Granda Volley – Savino Del Bene Scandicci. Chiude il programma (ore 20.30, Palazzo dello Sport di Cuneo) una sfida di grande interesse tra una Scandicci brillante e una Cuneo in cerca di risposte. La squadra di Marco Gaspari ha regolato Perugia 3-1 grazie a una prova dominante di Ekaterina Antropova (20 punti) e all’apporto di Bosetti e Weitzel. La Cuneo di Noemi Signorile ha mostrato segnali di crescita contro Conegliano, soprattutto con Masa Pucelj e Silke Van Avermaet, ma servirà più continuità in cambio palla. Il match metterà di fronte due filosofie di gioco diverse: la fisicità toscana e la velocità piemontese. Le campionesse d’Europa partono favorite, ma la Granda vuole rendere la vita difficile a tutte.