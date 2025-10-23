Possibili ritardi per Sinner e Musetti a Vienna: programma compresso tutto sullo stesso campo

Bisognerà attendere prima di vedere in azione Jannik Sinner e Lorenzo Musetti quest’oggi a Vienna. Programma compresso sul campo centrale e tanti azzurri protagonisti. Il pusterese, infatti, in origine scenderà in campo non prima delle 17.30 contro Flavio Cobolli. Un derby tricolore dal sapore di inedito dal momento che i due non si sono mai incrociati nel massimo circuito internazionale.

Dopo una prestazione scintillante contro il tedesco Daniel Altmaier, l’altoatesino vorrà confermarsi contro il romano. Musetti, invece, è atteso dal confronto non prima delle 20.15 con l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Un match non semplice contro il solido sudamericano. Il toscano dovrà mettere sul campo un tennis consistente.

Prima di vederli in campo ci saranno altri incontri, perché nel caso di Jannik e di Lorenzo si parla del quarto e quinto match dello schedule. Ad aprire le danze sul campo principale è stato Matteo Berrettini contro Cameron Norrie, che precederanno altre due sfide (D. Medvedev vs C. Moutet e M. Arnaldi vs A. Zverev).

Un programma piuttosto congestionato, quindi, che potrebbe protrarsi in maniera importante e costringere Musetti e Sinner ad armarsi di grande pazienza. Questo anche perché il confronto tra Berrettini e Norrie si deciderà al terzo set, coi due tennisti in campo da 2 ore e 25 minuti.

ATP VIENNA 2025

Giovedì 23 ottobre

CENTER COURT – Inizio alle 12.00

M. Berrettini vs C. Norrie

Non prima delle 13.30

D. Medvedev vs C. Moutet

A seguire

M. Arnaldi vs A. Zverev

Non prima delle 17.30

J. Sinner vs F. Cobolli

Non prima delle 20.15

T. Etcheverry vs L. Musetti