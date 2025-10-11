Playoff più vicini per l’Italia: tris all’Estonia, in gol anche Pio Esposito, papera di Donnarumma

L’Italia, quantomeno, blinda il secondo posto nel proprio girone delle Qualificazioni per i Mondiali 2026. Alla Le Coq Arena di Tallinn, infatti, gli Azzurri del commissario tecnico Gennaro Gattuso superano i baltici con il punteggio di 3-1 e allungano a +3 su Israele (sommerso da 5 gol in Norvegia) che verrà a farci visita martedì a Udine.

L’Estonia è scesa in campo con il 4-2-3-1 con Hein in porta, Peetson, Paskotski, Kuusk e Saliste in difesa, quindi in mediana Shein e Palumets, mentre Saarma, Soomets e Kait agivano alle spalle di Tamm. L’Italia, invece, si è schierata con il 4-4-2 con Donnarumma tra i pali, quindi Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco in difesa con Orsolini e Raspadori esterni alti e Tonali e Barella in mezzo, mentre davanti Retegui faceva coppia con Kean.

Al 4° minuto l’Italia passa subito in vantaggio. Kean (che, da li a poco si farà male alla caviglia e lascerà il posto a Pio Esposito) riceve palla dalla fascia sinistra, controlla in mezzo a diversi avversari in area di rigore e, appena vede uno spiraglio, calcia a giro sul secondo palo e insacca. Al 28° altro momento importante: calcio di rigore per fallo di Kuusk su Retegui. Lo stesso attaccante ex Atalanta va sul dischetto ma si fa neutralizzare da Hein e si rimane sull’1-0.

Retegui si rifà al 38° con la rete del raddoppio. Dopo una azione insistita degli Azzurri la palla spiove a Orsolini sul lato corto di destra. L’ala del Bologna non ci pensa su due volte e appoggia al centro per l’attaccante italo-argentino che insacca senza problemi. Nella ripresa gli Azzurri gestiscono senza grossi patemi, quindi arriva il 3-0. Minuto 74′. Cross dalla sinistra di Spinazzola e gran gol al volo di Pio Esposito di collo esterno che non lascia scampo a Hein. Passano due minuti e l’Estonia accorcia. Su un cross alto innocuo, Donnarumma perde clamorosamente il controllo del pallone e Sappinen deposita in rete il 3-1 a porta vuota, dopo la “papera” del portiere del Manchester City.