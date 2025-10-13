Pietro Sighel in testa alla classifica generale del World Tour di short track dopo la prima tappa

Un grande inizio per Pietro Sighel nel World Tour di short track. Sull’anello di ghiaccio di Montreal (Canada), il 26enne trentino ha alzato la voce, conquistando due podi individuali e uno con la staffetta maschile. Sighel, nella stagione che avrà nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina l’evento principale, è riuscito a sfatare il tabù da vittoria nel massimo circuito internazionale dei pattini veloci.

Nella dodicesima top-3 nel circuito in carriera, il classe ’99 del Bel Paese è riuscito a far suo il successo. I 1000 metri della Maurice Richard Arena ha avuto, quindi, un significato particolare. Un’affermazione che tra gli uomini mancava all’Italia dal 2021, quando in Coppa del Mondo Yuri Confortola si impose a Nagoya nei 1500 metri.

Per trovare invece una vittoria nella prova dal chilometro bisogna andare al 2007, quando fu Nicola Rodigari a prevalere a Heerenveen (Paesi Bassi). Un appuntamento d’apertura dell’annata con risvolti estremamente positivi, considerando anche la piazza d’onore dei 500 metri. In altre parole, due podi in due specialità olimpiche.

Per questa ragione, Sighel ha concluso la prima tappa del World Tour in vetta alla classifica generale con 198 punti, a precedere il coreano Jongun Rim (180) e i due cinesi Long Su (170) e Shaoang Liu (146). Quinto il canadese William Dandjinou (142), vincitore dell’overall nella stagione scorsa. Da segnalare la presenza in decima posizione dell’altro italiano Luca Spechenhauser (76).

CLASSIFICA OVERALL WORLD TOUR SHORT TRACK 2025-2026

1️⃣ Pietro SIGHEL Italia 198

2️⃣ Jongun RIM Corea del Sud 180

3️⃣ Long SUN Cina 170

4️⃣ Shaoang LIU Cina 146

5️⃣ William DANDJINOU Canada 142

6️⃣ Steven DUBOIS Canada 114

7️⃣ Daeheon HWANG Corea del Sud 108

8️⃣ Roberts KRUZBERGS Lettonia 106

9️⃣ Kazuki YOSHINAGA Giappone 76

Luca SPECHENHAUSER Italia 76