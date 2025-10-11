Perché Vacherot e Rinderknech sono cugini? La finale romantica a Shanghai tra n. 54 e n. 204

La finale impensabile alla vigilia del torneo si è effettivamente materializzata: il francese Arthur Rinderknech e il monegasco Valentin Vacherot si affronteranno nell’atto conclusivo del Masters 1000 di Shanghai, in programma domenica 12 ottobre. Il numero 54 del mondo e il numero 204 del ranking ATP si sfideranno nel match che metterà in palio il titolo di uno tornei più importanti del circuito internazionale dopo i quattro Slam.

Rinderknech ha eliminato il russo Daniil Medvedev in semifinale, mentre Vacherot è partito dalle qualificazioni e ha sconfitto addirittura il kazako Alexander Bublik, l’olandese Tallon Griekspoor, il ceco Tomas Machac, il danese Holger Rune e il serbo Novak Djokovic. Per la terza volta negli ultimi 50 anni si affronteranno nella finale di un Masters 1000 due tennisti che erano al di fuori della top-50 alla vigilia dell’evento. I precedenti: Corretja-Carretero (n. 66 contro n. 143 ad Amburgo 1996) e Stepanek-Mirnyi (numero 63 contro n. 71 a Parigi 2004).

La notizia più romantica, però, è che i due contendenti sono cugini da parte di madre. Il loro legame è molto intenso e si sono spronati più volte nel corso delle rispettive carriere: Rinderknech è un 30enne mai andato oltre la 42ma piazza nel ranking ATP (ora è virtualmente 28mo e sarebbe 22mo in caso di vittoria a Shanghai), Vacherot ha 26 anni e non si era mai spinto oltre la 110ma piazza (ora è virtualmente 58mo e potrebbe piombare fino al 40mo posto).

Perché i due sono cugini? Le mamme sono le sorelle Paquet: Virginie, mamma di Rinderknech, è stata professionista negli anni ’80 (numero 208 del ranking WTA nel 1989) e ha poi sposato Pascal, direttore di un Tennis Club parigino; Nadine è invece la mamma di Vacherot.