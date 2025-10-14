Perché Sinner non guadagnerà soldi con ogni vittoria al Six Kings Slam? Il meccanismo del super jackpot

Jannik Sinner sarà chiamato a difendere il titolo al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo che andrà in scena sul cemento di Riad (Arabia Saudita) dal 15 al 18 ottobre. Il numero 2 del mondo ha trionfato lo scorso anno nella prima edizione di questa manifestazione e si rimetterà in gioco dopo essersi ritirato per crampi contro l’olandese Tallon Griekspoor al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il fuoriclasse altoatesino cerca un pronto rilancio in Medio Oriente, dove giocheranno i primi cinque del ranking ATP e un “intruso”.

Il tennista italiano incomincerà il proprio cammino ai quarti di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas, (l’intruso di cui si scriveva pocanzi, ampiamente fuori dalla top-10 e mai capace di vincere uno Slam in carriera). L’azzurro andrà a caccia della vittoria, in modo da meritarsi la semifinale contro il serbo Djokovic, il quale gode di un bye in virtù dei 24 Slam vinti nel corso della sua mirabolante carriera (anche se la forma attuale non è quella dei giorni migliori, come si è visto a Shanghai).

Dall’altra parte del tabellone, invece, lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 1 del mondo) attenderà in semifinale chi avrà la meglio nel confronto tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz (rispettivamente numero 3 e numero 4 del ranking ATP). Tutti i giocatori invitati hanno beneficiato di un gettone di presenza di importo pari a 1,5 milioni di dollari statunitensi (circa 1,29 milioni di euro), un lauto riconoscimento nei fatti irrinunciabile.

Questa somma verrà accreditata sul conto corrente di Jannik Sinner, indipendentemente da come andrà il torneo. Se l’azzurro dovesse battere Tsitsipas non beneficerà però di una somma aggiuntiva e lo stesso discorso accadrà in caso di successo contro Djokovic: le prime due vittorie non godrebbero di una retribuzione economica aggiuntiva rispetto al già citato gettone di presenza. Al Six Kings Slam si gioca con il meccanismo del super jackpot.

Il vincitore verrà premiato con un assegno da 6 milioni di dollari (circa 5,16 milioni di euro), comprensivi del già citato gettone da 1,5 milioni. Stiamo parlando della cifra più elevata dell’anno per il vincitore di un torneo tennistico: agli US Open ci si fermò a 5 milioni di dollari (circa 4,3 milioni di euro), portati a casa da Alcaraz dopo aver vinto la finale contro Sinner. Jannik Sinner riuscirà a replicare quanto fatto lo scorso anno in Arabia Saudita?

QUANTI SOLDI GUADAGNA SINNER AL SIX KING SLAM?

PARTECIPAZIONE: 1,5 milioni di dollari (circa 1,29 milioni di euro).

IN CASO DI VITTORIA: 6 milioni di dollari (circa 5,16 milioni di euro), comprensivi del gettone di presenza da 1,5 milioni.

Non sono previsti assegni in caso di successo contro Tsitsipas ai quarti e contro Djokovic in semifinale.