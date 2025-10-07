Perché Musetti-Auger-Aliassime può diventare la partita decisiva per le ATP Finals 2025. C’é un precedente olimpico

Domani, non prima delle ore 12.30 italiane, negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai si affronteranno Lorenzo Musetti ed il canadese Felix Auger-Aliassime: in palio oltre ad un posto nei quarti di finale, anche 100 punti utili per il ranking ATP e la Race to Turin.

Si tratta di uno scontro importante, in quanto il canadese è il più immediato inseguitore dell’azzurro nella corsa per un posto alle ATP Finals: Musetti è ottavo con 3535, ultimo piazzamento utile per l’accesso al torneo di fine anno, mentre il nordamericano è decimo a 2905.

In mezzo c’è il britannico Jack Draper, il quale però ha già posto fine alla propria stagione per infortunio: il canadese deve recuperare 630 punti all’azzurro, ed anche in caso di sconfitta domani Musetti resterebbe favorito per un posto alle Finals, mentre un successo chiuderebbe, non aritmeticamente ma de facto, ogni discorso.

Nei sette precedenti Musetti è in vantaggio per 4-3: l’azzurro ha vinto quest’anno a Miami e lo scorso anno alle Olimpiadi, mentre gli altri successi risalgono a Montecarlo 2022 e Lione 2021. Il canadese, invece, si è imposto nel 2022 sia a Firenze che in semifinale in Coppa Davis, e nel 2021 a Barcellona.

RACE ATP LIVE AL 7 OTTOBRE

8 Lorenzo Musetti 3535

9 Jack Draper 2990 (stagione finita)

10 Felix Auger-Aliassime 2905

PRECEDENTI MUSETTI – AUGER-ALIASSIME (4-3)

2025 Lorenzo Musetti ATP Masters 1000 Miami Round of 32 Outdoor Hard 46 62 63

2024 Lorenzo Musetti Paris Olympics Olympic Bronze Outdoor Clay 64 16 63

2022 Felix Auger-Aliassime Davis Cup Finals Semifinal Indoor Hard 63 64

2022 Felix Auger-Aliassime Florence Semifinal Indoor Hard 62 63

2022 Lorenzo Musetti ATP Masters 1000 Monte-Carlo Round of 32 Outdoor Clay 62 76(2)

2021 Lorenzo Musetti Lyon Round of 32 Outdoor Clay 76(3) 36 75

2021 Felix Auger-Aliassime Barcelona Round of 32 Outdoor Clay 46 63 60