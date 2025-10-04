Perché Lorenzo Finn non si vedrà in tv oggi. Non prevista neanche la Diretta Live su OA Sport

Gli Europei 2025 di ciclismo su strada propongono oggi, sabato 4 ottobre, con partenza alle ore 9.00, la gara in linea della categoria Under 23 maschile: in Francia, nel dipartimento della Drome-Ardeche, saranno 133 gli atleti che si daranno battaglia per il titolo continentale di categoria.

Al via anche l’Italia, che schiererà quattro atleti alla partenza, ovvero Lorenzo Mark Finn, laureatosi campione mondiale di categoria una settimana fa a Kigali, in Ruanda, col dorsale numero 1, Filippo Agostinacchio con il 2, Simone Gualdi con il 3, ed Enea Sambinello con il 4.

Per la gara in linea riservata alla categoria Under 23 maschile degli Europei 2025 di ciclismo su strada non saranno previste né la diretta tv né la diretta streaming. Per questi motivi, OA Sport ha preferito evitare una Diretta Live testuale che non avrebbe rispettato i consueti standard professionali offerti ai lettori.

CAENDARIO EUROPEI CICLISMO 2025

Sabato 4 ottobre 2025

09.00 Prova in linea Uomini U23 (121.1 km) – Nessuna copertura tv / streaming

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

