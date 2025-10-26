Perché l’ATP di Parigi non si giocherà più a Bercy? Come si chiama la nuova località

Da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre si giocherà il Masters 1000 di Parigi, ultimo torneo ATP di questo livello per questa stagione. Si giocherà sul cemento della capitale francese e al termine di questo evento si dovrebbe avere chiaro il quadro dei qualificati alle ATP Finals, la kermesse riservata ai migliori otto tennisti dell’annata agonistica. Ci sarà però una grande novità per quanto concerne la manifestazione tennistica in terra transalpina: si giocherà un impianto diverso rispetto a quello che era diventato abituale.

Dal 1986 si giocava infatti a Bercy, nel XII arrodinssement di Parigi, lungo la Senna. La Bercy Arena era però troppo piccola per il tennis e la programmazione congestionata ha riservato parecchie problematiche nel corso degli anni, tanto da portare a uno spostamento. Dopo 39 anni, il Masters 1000 di Parigi si sposta e si trasferisce da Bercy a Nanterre, zona a nord-ovest della capitale francese.

Sarà La Défense Arena a ospitare il torneo, i posti a sedere sono ben 32.000. L’impianto ha ospitato anche le Olimpiadi di Parigi 2024, nello specifico le gare di nuoto e la fase finale dei tornei di pallanuoto. Il torneo cambierà nome? Resta formalmente il Masters 1000 di Parigi, se si ha piacere nello specificare la zona allora si può dire Parigi-Nanterre, ma per il momento non sembra una dicitura molto gettonata.