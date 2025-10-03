Perché Jannik Sinner non gioca oggi a Shanghai: l’accordo con gli organizzatori, orario, avversario, tv

Jannik Sinner avrebbe dovuto giocare oggi al Masters 1000 di Shanghai, visto che venerdì 3 ottobre era la giornata prevista per la disputa degli incontri di secondo turno della parte bassa del tabellone. Gli organizzatori hanno però concesso ventiquattro ore di riposo in più al numero 2 del mondo, visto che mercoledì 1° ottobre ha disputato e vinto la finale del torneo ATP 500 di Pechino contro lo statunitense Learner Tien.

Considerando le fatiche profuse nella capitale cinese e il trasferimento verso la nuova località, è stato accordato uno stop un po’ più lungo del previsto al fuoriclasse altoatesino, necessario per ricaricare al meglio le batterie e prepararsi alla nuova avventura. Il campione in carica di Australian Open e Wimbledon farà il proprio debutto sul cemento della metropoli asiatica nella giornata di sabato 4 ottobre: incrocerà il tedesco Daniel Altmaier nel terzo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 06.30 e non prima delle ore 12.30.

Il nostro portacolori si presenterà all’appuntamento da campione in carica e punta a difendere il trofeo, in modo da onorare la cambiale di 1.000 punti che lo attende all’orizzonte. Se dovesse riuscire a bissare il titolo, allora si avvicinerebbe sensibilmente allo spagnolo Carlos Alcaraz nella graduatoria internazionale e potrebbe anche sperare di tornare a essere numero 1 del mondo in caso di vittoria nel torneo ATP 500 di Vienna previsto a fine mese.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Altmaier, incontro valido per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-ALTMAIER, ATP SHANGHAI

Sabato 4 ottobre

Terzo match dalle ore 06.30 e non prima delle ore 12.30 Jannik Sinner vs Daniel Altmaier

In precedenza, a partire dalle ore 06.30 allo Stadium Court, si giocheranno nell’ordine: Carabelli-de Minaur, Zverev-Royer. Al termine, e non prima delle ore 12.30, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-ALTMAIER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.