Perché è stato penalizzato Fermin Aldeguer: rivoluzionata la classifica della Sprint a Sepang

La Sprint Race del Gran Premio di Malesia 2025, ventesimo appuntamento del Motomondiale, ha subito un importante aggiornamento. A distanza di ore dalla conclusione della gara, i commissari hanno penalizzato di otto secondi Fermin Aldeguer, a causa della pressione irregolare delle gomme. Classifica quindi rivoluzionata quella della gara del sabato asiatica con lo spagnolo che perde il podio conquistato.

Non è ovviamente coinvolto Francesco Bagnaia che, a Sepang, ha ottenuto la sua seconda Sprint stagionale, con un vero e proprio dominio. Resta invariata anche la seconda posizione di Alex Marquez che, grazie a questo risultato, blinda il secondo posto nella classifica piloti. Tutto cambia però per il terzo gradino del podio, occupato non più da Aldeguer ma da Pedro Acosta.

Il centauro del Team Gresini, investigato dopo la gara, ha subito così la penalità di otto secondi per valori della pressione gomme inferiori rispetto al minimo consentito (violazione dell’articolo 2.4.4.9), scivolando in settima posizione dietro a Marco Bezzecchi, che sale così in sesta piazza. Scalano anche una posizione Franco Morbidelli (quarto) e Fabio Quartararo (quinto).

ORDINE DI ARRIVO SPRINT RACE GP MALESIA 2025

1 12 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’53.725 167.1

2 9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’55.984 166.8 2.259

3 6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’58.880 166.4 5.155

4 5 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’00.266 166.2 6.541

5 4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’02.193 165.9 8.468

6 3 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 20’03.957 165.7 10.232

7 7 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’56.863 166.7 11.138

8 2 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 20’06.352 165.4 12.627

9 1 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’06.699 165.3 12.974

10 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’08.240 165.1 14.515

11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’08.649 165.1 14.924

12 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’09.119 165.0 15.394

13 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’09.186 165.0 15.461

14 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’11.326 164.7 17.601

15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’11.446 164.7 17.721

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’11.973 164.6 18.248

17 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 20’16.123 164.0 22.398

18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 20’16.203 164.0 22.478

19 7 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 20’19.137 163.6 25.412

20 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’19.799 163.5 26.074