Perché Auger-Aliassime si è ritirato a Basilea: cambia tutto per Musetti verso le ATP Finals

Nel corso dell’incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Basilea il canadese Felix-Auger Aliassime ha deciso di ritirarsi al termine del primo set contro lo spagnolo Jaume Munar, vincitore del parziale con il punteggio di 6-3. Il risultato condiziona anche la corsa verso la qualificazione alle ATP Finals e può incidere sul cammino di Lorenzo Musetti verso Torino.

L’iberico accede in semifinale, turno in cui sfiderà il vincitore del confronto Shapovalov-Fonseca, il vincitore del torneo di Bruxelles deve invece fermarsi e sperare che il problema accusato non sia grave al punto di compromettere il rush finale di quella che è stata, fin qui, un’ottima annata.

Non sembrano ancora chiari i motivi che hanno spinto Aliassime alla scelta di abbandonare il campo dopo soli quarantacinque minuti di gioco. La testa di serie numero cinque, senza neanche aver richiesto l’intervento del personale medico, ha evidenziato difficoltà nell’esecuzione del movimento del servizio.

La volata per il torneo dei maestri diventa sempre più avvincente e lancia Lorenzo Musetti verso una conclusione a lieto fine. In caso di successo nel match odierno con Moutet il toscano aumenterebbe di ulteriori cento punti il distacco sul più diretto rivale senza dimenticare che anche Shelton, alle prese con un infortunio, potrebbe rientrare in maniera inaspettata nella corsa.