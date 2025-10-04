Pattinaggio di figura: Soldati-Tagliabue terzi al Grand Prix Junior di Danzica! Secondo podio per l’Italia nel circuito

E due. Per la seconda settimana consecutiva una coppia di danza azzurra conquista un piazzamento sul podio nel circuito Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura. Dopo la convincente piazza d’onore di Zoe Bianchi-Daniel Basile in quel di Baku, pochi minuti fa Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue si sono accomodati sul gradino più basso del podio nella tappa di Danzica, penultimo appuntamento della competizione itinerante.

Il talentuoso binomio seguito dal team formato da Barbara Fusar Poli, Roberto Pellizola e Federica Bernardi ha di fatto confermato il piazzamento già ottenuto nella rhythm dance, anche se non è mancato il brivido. I nostri ragazzi infatti a causa di una defaillance nella sequenza di twizzles hanno rallentato la propria corsa nella free dance, comunque impreziosita da elementi di buona fattura come il sollevamento rotazionale combinato (livello 4), la sequenza di passi sulla midline (livello 2) e l’elemento coreografico, arrivando al punteggio nel segmento di 83.77 (4477, 39.00) per 144.18, nuovo primato personale destinato a crescere ulteriormente nelle prossime uscite.

A vincere nettamente sono stati invece gli ucraini Irina Pigdaina-Artem Koval, i quali hanno staccato ufficialmente il pass per le Finali trionfando anche con la migliore danza libera valutata 98.44 (53.50, 44.94) per 164.13, tre punti in più dei canadesi Layla Veillon—Alexander Brandys, secondi con 97.84 (53.26, 44.58) per 161.44.

L’ultima giornata valida per la penultima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix terminerà con il free program individuale maschile.