Pattinaggio di figura: Noemi Tali-Noah Lafornara saltano Skate America 2025

Per ammirare le gesta di Noemi Tali-Noah Lafornara al Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura si dovrà ancora attendere. La promettente coppia di danza italiana non sarà infatti purtroppo della partita in occasione di Skate America, quinta tappa del circuito pianificata all’Herb Brooks Arena di Lake Placid da venerdì 14 a domenica 16 novembre 2025.

La motivazione è legata all’infortunio patito dal cavaliere poco prima dell’inizio della pre-season, precisamente prima del Lombardia Trophy. Attualmente, così come dichiarato dallo stesso team sui social, Noah si sta pian piano riprendendo. Nell’attesa di tornare al 100%, i danzatori hanno modificato la loro programmazione autunnale.

Ad oggi non è certa una data di rientro da parte dei due che, come presumibile, comunicheranno nuovi aggiornamenti non appena avranno delle certezze dall’equipe medica e tecnica. Ricordiamo che Noemi Tali-Noah Lafornara lo scorso anno si sono laureati Campioni del Mondo Junior, un titolo prestigioso conquistato pochi mesi dopo aver ottenuto il gradino più alto del podio alle Finali Junior Grand Prix di Grenoble.