Pattinaggio di figura: Bianchi-Basile terzi dopo la rhythm dance al Grand Prix Junior di Abu Dhabi, Shimada trionfa ancora

Zoe Bianchi-Daniel Basile/ International Skating Union

Ancora in top 3. Arrivano buonissime notizie da Abu Dhabi, località degli Emirati Arabi Uniti che sta ospitando questo fine settimana l’ultima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura. Nella danza sul ghiaccio infatti Zoe Bianchi-Daniel Basile hanno ottenuto la terza posizione nella rhythm dance, dimostrandosi in lotta per raccogliere un altro piazzamento sul podio dopo già raccolto in quel di Baku (dove strapparono la seconda posizione). 

Nello specifico gli azzurri hanno guadagnato livello 2 e livello 3 nel pattern obbligato, per poi ricevere livello 2-3 nella serie di twizzles, livello 2 nella serie di passi sulla midline e livello 4 sul sollevamento rotazionale, strappando in ogni elemento un grado di esecuzione pulito che ha consentito loro di segnare 56.64 (30.86, 25.78).

Sopra quota 60 invece gli statunitensi Hana Maria Aboian-Daniil Veselukhin, dominatori assoluti con 66.70 (37.00, 29.70) precedendo i transalpini Dania Mouaden-Theo Bigot, secondi con 62.21 (34.11, 28.10). Da segnalare poi la decima piazza di Martina Lavazza-Raphael Raymond Meunier con 43.63 (24.02, 20.61).

Nella prova femminile la solita imbattibile Mao Shimada ha ottenuto il suo undicesimo successo consecutivo nel circuito (supremazia totale per lei che non ha mai perso una gara in campo internazionale da inizio quadriennio, complice anche l’innalzamento dell’età per la categoria Senior fortemente voluto dall’ISU), giganteggiando in lungo e in largo anche nel lungo scollinando oltre la quota dei 200 punti.

Performance di alto profilo per la nipponica, abile a riprendersi da un errore nel triplo flip iniziale (degradato) snocciolando altri sette tripli tra cui un axel arrivando comodamente a quota 135.99 (75.62, 60.37) per 201.17 tenendo a debita distanza l’australiana Hana Bath, brava ad ottenere il posto d’onore con 129.74 (73.67, 56.07) per 192.72 superando in colata l’israeliana Sophia Shifrin, seconda nello short e terza nella classifica finale con 118.65 (62.87, 55.78) per 181.90. Aggiunge un altro importante tassello di crescita infine Amanda Ghezzo che, nella fattispecie, ha chiuso la gara al sedicesimo posto con 87.70 (42.42, 46.28) per 140.05 perdendo terreno a causa di un segmento lungo viziato da alcune sbavature.

CLASSIFICA RHYTHM DANCE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

1 Hana Maria ABOIAN / Daniil VESELUKHIN
USA
66.70 1
2 Dania MOUADEN / Theo BIGOT
FRA
62.21 2
3 Zoe BIANCHI / Daniel BASILE
ITA
56.64 3
4 Alexia KRUK / Jan EISENHABER
GER
55.15 4
5 Yuxi GAO / Zhouhao JI
CHN
51.62 5
6 Clara FUGATE / Warren FUGATE
USA
51.56 6
7 Ashlie SLATTER / Louis GREGORY
GBR
48.50 7
8 Eliska ZAKOVA / Filip MENCL
CZE
45.42 8
9 Lara SUNDBERG / Hector GONZALEZ ELVIRA
ESP
43.72 9
10 Martina LAVAZZA / Raphael Raymond MEUNIER
ITA
43.63 10
11 Olympia KALAGANIS / Emile DEVEAU
CAN
41.87 11
12 Tasha Shin Hui LAI / Gabriel LIU
TPE
40.72 12

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

1 Mao SHIMADA
JPN
201.17 1 1
2 Hana BATH
AUS
192.72 3 2
3 Sophia SHIFRIN
ISR
181.90 2 3
4 Seojin YOUN
KOR
170.89 4 10
5 Ikura KUSHIDA
JPN
169.24 5 9
6 Inga GURGENIDZE
GEO
168.23 7 4
7 Maria Eliise KALJUVERE
EST
164.12 6 12
8 Rachel SAMIRI
USA
162.50 12 7
9 Kira BARANOVSKA
LAT
161.95 10 11
10 Anna GERKE
GER
161.70 15 5
11 Venla SINISALO
FIN
158.28 8 13
12 Jiyu HUH
KOR
157.57 19 6
13 Alayna COATS
USA
157.26 18 8
14 Angel DELEVAQUE
NED
154.32 9 14
15 Eve DUBECQ
FRA
145.89 17 15
16 Amanda GHEZZO
ITA
140.05 13 18
17 Marie BIERWERT
UAE
139.54 16 17
18 Alice SMITH
GBR
134.86 20 16
19 Anna SANNIKOVA
KAZ
134.39 11 21
20 Ariel GUO
HKG
129.64 14 24
21 Reese ROSE
CAN
128.35 21 20
22 Lia LYUBENOVA
BUL
127.76 24 19
23 Zhasmin SHLAGA
KGZ
119.52 22 25
24 Sofya TITOVA
ARM
118.15 28 23
25 Ekaterina BALAGANSKAIA
SRB
116.58 29 22
26 Vianna Shen-Rou LINKE
SGP
114.80 26 26
27 Audrey LEE
MAS
113.66 25 27
28 Ruichen TONG
CHN
109.53 23 28
29 Fang-Ning LEE
TPE
104.75 27 29
30 Phattaratida KANESHIGE
THA
93.44 30 30
31 Regina LLADO FERNANDEZ del CAMPO
MEX
82.56 31 33
32 Hanna Yasmine Neila SEMLALI
MAR
81.30 32 32
33 Hayden Isabel BALUCATING
PHI
81.27 33 31
34 Sara BIN KARAM
UAE
60.41 35 34
35 Sarah ABU ELSEOUD
EGY
52.83 34 35
