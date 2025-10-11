Pattinaggio Artistico

Pattinaggio di figura: Bianchi-Basile terzi al Grand Prix Junior di Abu Dhabi, cambia la classifica maschile

Fabrizio Testa

Pubblicato

3 ore fa

il

Zoe Bianchi-Daniel Basile/ International Skating Union

Si conclude con un altro, splendido, piazzamento sul podio l’ultima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. Zoe Bianchi e Daniel Basile hanno infatti conquistato la terza posizione nella danza sul ghiaccio in quel di Abu Dhabi, raccogliendo un altro posto in top 3 dopo quello di Baku.

Gli azzurrini nello specifico hanno confermato quanto fatto nella rhythm dance, pattinando una free da 89.78 (49.28, 40.50), nuovo primato personale, raggiungendo il totale di 146.42 maturato grazie ad un segmento in cui sono riusciti a raccogliere un GOE positivo in tutti gli elementi presentati. A trionfare sono stati invece gli statunitensi Hana Maria Aboian-Daniiò Veselukhin, abili a sciorinare 100.41 (54.89, 45.52) per 167.11 davanti ai transalpini Dania Moudan-Theo Bigot, secondi con 95.47 (52.29, 42.88) per 157.68. Undicesimi invece Martina Lavazza-Raphael Raymond Meunier con 67.83 (38.45, 31.38)  per 111.46.

Salta completamente il banco invece nella gara individuale maschile, con la vittoria a sorpresa dell’americano Lucius Kazanecki, quarto nel corto e primo nella classifica finale con 146.62 (78.96, 67.66) per 219.63 precedendo di una lunghezza il belga Denis Krouglov, secondo con 142.89 (72.36, 70.53) per 218.19. Solo terzo il favoritissimo Sean Takahashi, rallentato da un libero falloso che non gli ha concesso di andare oltre 135.29 (63.12, 72.17) per 216.72.

Dalla prossima settimana comincerà il circuito Grand Prix riservato alla massima categoria. Il primo appuntamento sarà il Grand Prix De France.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCI

 

1 Hana Maria ABOIAN / Daniil VESELUKHIN
USA
167.11 1 1
2 Dania MOUADEN / Theo BIGOT
FRA
157.68 2 2
3 Zoe BIANCHI / Daniel BASILE
ITA
146.42 3 3
4 Alexia KRUK / Jan EISENHABER
GER
141.36 4 4
5 Yuxi GAO / Zhouhao JI
CHN
132.43 5 6
6 Eliska ZAKOVA / Filip MENCL
CZE
127.93 8 5
7 Clara FUGATE / Warren FUGATE
USA
127.86 6 8
8 Ashlie SLATTER / Louis GREGORY
GBR
125.60 7 7
9 Lara SUNDBERG / Hector GONZALEZ ELVIRA
ESP
119.31 9 9
10 Olympia KALAGANIS / Emile DEVEAU
CAN
112.84 11 10
11 Martina LAVAZZA / Raphael Raymond MEUNIER
ITA
111.46 10 11
12 Tasha Shin Hui LAI / Gabriel LIU
TPE
103.14 12 12

 

 

 

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Lucius KAZANECKI
USA
219.63 4 1
2 Denis KROUGLOV
BEL
218.19 3 2
3 Sena TAKAHASHI
JPN
216.72 1 4
4 Shun UEMURA
JPN
207.50 2 5
5 Grayson LONG
CAN
205.77 5 3
6 Jiarui LI
HKG
192.63 6 8
7 Matias LINDFORS
FIN
192.55 7 7
8 Nikita SHEIKO
ISR
189.77 9 6
9 Tonghe TIAN
CHN
184.60 8 10
10 Artur SMAGULOV
KAZ
178.27 10 11
11 Hiro KAEWTATHIP
THA
177.58 14 9
12 Julio POTAPENKO
AUS
171.61 11 13
13 Donghan YU
KOR
162.70 19 12
14 Andre ZAPATA
ESP
160.97 16 14
15 Tao MACRAE
GBR
156.35 13 16
16 Mikayel SALAZARYAN
ARM
155.78 20 15
17 Soner OEZTUERK
GER
152.78 12 20
18 Louie FUKUDA-WU
TPE
149.52 15 19
19 Cody KOCK
RSA
148.54 17 18
20 Hyunseo PARK
KOR
144.71 18 21
21 Deyan MIHAYLOV
BUL
135.07 22 17
22 Ean Ee Yang LAM
MAS
110.88 23 22
WD Gianni MOTILLA
FRA
47.16 21
Argomenti correlati:
Exit mobile version