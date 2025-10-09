Pattinaggio Artistico

Pattinaggio artistico: Shimada e Takahashi dettano legge nello short al Grand Prix Junior di Abu Dhabi

48 minuti fa

Mao Shimada/ International Skating Union

Le punte del pattinaggio artistico giapponese e mondiale hanno letteralmente dominato il primo giorno di competizioni in quel di Abu Dhabi, città che sta ospitando questa settimana l’ultimo appuntamento valido per il circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. In campo femminile infatti a fare la voce grossa dopo lo short è stata la solita Mao Shimada, mentre tra i maschi a sbaragliare la concorrenza è stato Sena Takahashi.

Ma andiamo con ordine; l’atleta nipponica malgrado due sbavature nel triplo loop (sottoruotato) e nella combinazione triplo litz/triplo toeloop (redarguita con una chiamata sul quarto nel primo salto) ha raccolto 65.18 (35.28, 29.89) precedendo di due punti l’israeliana Sophia Shifrin, seconda con 63.25 (36.36, 26.89) davanti all’australiana Hana Bath, terza con 62.18 (36-65, 26.33) e chiamata a difendersi dagli attacchi di Seojin Youn e Ijura Kushida, rispettivamente quarta e quinta.

Tredicesima piazza invece per l’azzurra Amanda Ghezzo, rallentata da un errore nel triplo toeloop presentato nell’ambiziosa combinazione con il triplo lutz e da un triplo loop sottoruotato, due défaillance che hanno inchiodato il suo score a 52.35 (26.71, 25.64), punteggio con cui comunque potrà andare all’attacco della top 10 nel segmento più lungo.

Nello short maschile tutto facile per il già citato Takahashi, il quale è scollinato oltre la soglia degli 80 punti raccogliendo 81.43 (43.56, 37.87) e tenendo a debita distanza il connazionale Shin Uemura, secondo con 77.30 (40.45, 36.85) ed il belga Denis Krouglov, terzo con 75.30 (40.90, 34.40).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Mao SHIMADA
JPN
65.18 1
2 Sophia SHIFRIN
ISR
63.25 2
3 Hana BATH
AUS
62.98 3
4 Seojin YOUN
KOR
61.95 4
5 Ikura KUSHIDA
JPN
59.53 5
6 Maria Eliise KALJUVERE
EST
58.85 6
7 Inga GURGENIDZE
GEO
56.26 7
8 Venla SINISALO
FIN
55.60 8
9 Angel DELEVAQUE
NED
54.96 9
10 Kira BARANOVSKA
LAT
54.45 10
11 Anna SANNIKOVA
KAZ
53.98 11
12 Rachel SAMIRI
USA
52.41 12
13 Amanda GHEZZO
ITA
52.35 13
14 Ariel GUO
HKG
52.18 14
15 Anna GERKE
GER
51.29 15
16 Marie BIERWERT
UAE
51.28 16
17 Eve DUBECQ
FRA
50.41 17
18 Alayna COATS
USA
47.54 18
19 Jiyu HUH
KOR
47.30 19
20 Alice SMITH
GBR
46.56 20
21 Reese ROSE
CAN
45.40 21
22 Zhasmin SHLAGA
KGZ
44.64 22
23 Ruichen TONG
CHN
44.04 23
24 Lia LYUBENOVA
BUL
44.03 24
25 Audrey LEE
MAS
42.69 25
26 Vianna Shen-Rou LINKE
SGP
42.33 26
27 Fang-Ning LEE
TPE
40.50 27
28 Sofya TITOVA
ARM
39.17 28
29 Ekaterina BALAGANSKAIA
SRB
37.34 29
30 Phattaratida KANESHIGE
THA
36.32 30
31 Regina LLADO FERNANDEZ del CAMPO
MEX
34.60 31
32 Hanna Yasmine Neila SEMLALI
MAR
30.12 32
33 Hayden Isabel BALUCATING
PHI
26.37 33
34 Sarah ABU ELSEOUD
EGY
19.77 34
35 Sara BIN KARAM
UAE
17.03 35

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Sena TAKAHASHI
JPN
81.43 1
2 Shun UEMURA
JPN
77.30 2
3 Denis KROUGLOV
BEL
75.30 3
4 Lucius KAZANECKI
USA
73.01 4
5 Grayson LONG
CAN
69.82 5
6 Jiarui LI
HKG
68.25 6
7 Matias LINDFORS
FIN
68.00 7
8 Tonghe TIAN
CHN
66.69 8
9 Nikita SHEIKO
ISR
64.46 9
10 Artur SMAGULOV
KAZ
63.20 10
11 Julio POTAPENKO
AUS
59.89 11
12 Soner OEZTUERK
GER
58.93 12
13 Tao MACRAE
GBR
57.37 13
14 Hiro KAEWTATHIP
THA
55.96 14
15 Louie FUKUDA-WU
TPE
54.70 15
16 Andre ZAPATA
ESP
53.34 16
17 Cody KOCK
RSA
52.13 17
18 Hyunseo PARK
KOR
51.42 18
19 Donghan YU
KOR
48.64 19
20 Mikayel SALAZARYAN
ARM
48.21 20
21 Gianni MOTILLA
FRA
47.16 21
22 Deyan MIHAYLOV
BUL
38.22 22
23 Ean Ee Yang LAM
MAS
36.67 23
