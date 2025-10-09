Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico: Shimada e Takahashi dettano legge nello short al Grand Prix Junior di Abu Dhabi
Le punte del pattinaggio artistico giapponese e mondiale hanno letteralmente dominato il primo giorno di competizioni in quel di Abu Dhabi, città che sta ospitando questa settimana l’ultimo appuntamento valido per il circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. In campo femminile infatti a fare la voce grossa dopo lo short è stata la solita Mao Shimada, mentre tra i maschi a sbaragliare la concorrenza è stato Sena Takahashi.
Ma andiamo con ordine; l’atleta nipponica malgrado due sbavature nel triplo loop (sottoruotato) e nella combinazione triplo litz/triplo toeloop (redarguita con una chiamata sul quarto nel primo salto) ha raccolto 65.18 (35.28, 29.89) precedendo di due punti l’israeliana Sophia Shifrin, seconda con 63.25 (36.36, 26.89) davanti all’australiana Hana Bath, terza con 62.18 (36-65, 26.33) e chiamata a difendersi dagli attacchi di Seojin Youn e Ijura Kushida, rispettivamente quarta e quinta.
Tredicesima piazza invece per l’azzurra Amanda Ghezzo, rallentata da un errore nel triplo toeloop presentato nell’ambiziosa combinazione con il triplo lutz e da un triplo loop sottoruotato, due défaillance che hanno inchiodato il suo score a 52.35 (26.71, 25.64), punteggio con cui comunque potrà andare all’attacco della top 10 nel segmento più lungo.
Nello short maschile tutto facile per il già citato Takahashi, il quale è scollinato oltre la soglia degli 80 punti raccogliendo 81.43 (43.56, 37.87) e tenendo a debita distanza il connazionale Shin Uemura, secondo con 77.30 (40.45, 36.85) ed il belga Denis Krouglov, terzo con 75.30 (40.90, 34.40).
CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE
|FPl.
|Name
|Nation
|Points
|SP
|FS
|1
|Mao SHIMADA
|
|65.18
|1
|2
|Sophia SHIFRIN
|
|63.25
|2
|3
|Hana BATH
|
|62.98
|3
|4
|Seojin YOUN
|
|61.95
|4
|5
|Ikura KUSHIDA
|
|59.53
|5
|6
|Maria Eliise KALJUVERE
|
|58.85
|6
|7
|Inga GURGENIDZE
|
|56.26
|7
|8
|Venla SINISALO
|
|55.60
|8
|9
|Angel DELEVAQUE
|
|54.96
|9
|10
|Kira BARANOVSKA
|
|54.45
|10
|11
|Anna SANNIKOVA
|
|53.98
|11
|12
|Rachel SAMIRI
|
|52.41
|12
|13
|Amanda GHEZZO
|
|52.35
|13
|14
|Ariel GUO
|
|52.18
|14
|15
|Anna GERKE
|
|51.29
|15
|16
|Marie BIERWERT
|
|51.28
|16
|17
|Eve DUBECQ
|
|50.41
|17
|18
|Alayna COATS
|
|47.54
|18
|19
|Jiyu HUH
|
|47.30
|19
|20
|Alice SMITH
|
|46.56
|20
|21
|Reese ROSE
|
|45.40
|21
|22
|Zhasmin SHLAGA
|
|44.64
|22
|23
|Ruichen TONG
|
|44.04
|23
|24
|Lia LYUBENOVA
|
|44.03
|24
|25
|Audrey LEE
|
|42.69
|25
|26
|Vianna Shen-Rou LINKE
|
|42.33
|26
|27
|Fang-Ning LEE
|
|40.50
|27
|28
|Sofya TITOVA
|
|39.17
|28
|29
|Ekaterina BALAGANSKAIA
|
|37.34
|29
|30
|Phattaratida KANESHIGE
|
|36.32
|30
|31
|Regina LLADO FERNANDEZ del CAMPO
|
|34.60
|31
|32
|Hanna Yasmine Neila SEMLALI
|
|30.12
|32
|33
|Hayden Isabel BALUCATING
|
|26.37
|33
|34
|Sarah ABU ELSEOUD
|
|19.77
|34
|35
|Sara BIN KARAM
|
|17.03
|35
CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE
|FPl.
|Name
|Nation
|Points
|SP
|FS
|1
|Sena TAKAHASHI
|
|81.43
|1
|2
|Shun UEMURA
|
|77.30
|2
|3
|Denis KROUGLOV
|
|75.30
|3
|4
|Lucius KAZANECKI
|
|73.01
|4
|5
|Grayson LONG
|
|69.82
|5
|6
|Jiarui LI
|
|68.25
|6
|7
|Matias LINDFORS
|
|68.00
|7
|8
|Tonghe TIAN
|
|66.69
|8
|9
|Nikita SHEIKO
|
|64.46
|9
|10
|Artur SMAGULOV
|
|63.20
|10
|11
|Julio POTAPENKO
|
|59.89
|11
|12
|Soner OEZTUERK
|
|58.93
|12
|13
|Tao MACRAE
|
|57.37
|13
|14
|Hiro KAEWTATHIP
|
|55.96
|14
|15
|Louie FUKUDA-WU
|
|54.70
|15
|16
|Andre ZAPATA
|
|53.34
|16
|17
|Cody KOCK
|
|52.13
|17
|18
|Hyunseo PARK
|
|51.42
|18
|19
|Donghan YU
|
|48.64
|19
|20
|Mikayel SALAZARYAN
|
|48.21
|20
|21
|Gianni MOTILLA
|
|47.16
|21
|22
|Deyan MIHAYLOV
|
|38.22
|22
|23
|Ean Ee Yang LAM
|
|36.67
|23