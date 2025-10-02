Pattinaggio Artistico

Pattinaggio artistico: Polman-Renoldi noni dopo lo short al Grand Prix Junior di Danzica

Fabrizio Testa

Pubblicato

11 minuti fa

il

Si chiude con il nono posto di Polina Polman-Gabriel Renoldi la prima giornata di competizioni in quel di Danzica, città della Polonia che ospita questo fine settimana la sesta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. Buona prestazione per gli azzurri che, tra l’altro, hanno anche ritoccato il loro primato personale.

Nello specifico i giovani atleti seguiti da Luca Demattè e Tiziana Rosaspina, seppur raccogliendo un GOE negativo in alcuni elementi hanno portato a casa quanto pianificato eseguendo un triplo twist chiamato di livello 1, un doppio axel in parallelo leggermente falloso, un buon triplo flip lanciato e un positivo sollevamento axel lasso, di livello 3. Realizzando poi la spirale, La sequenza di passi (livello 2) e la trottola side by side i nostri ragazzi hanno raggiunto quota 49.64 (29.06, 20.58) migliorando così i 49.28 stampati lo scorso anno in Repubblica Ceca. 

Al vertice svettano invece i cinesi Xuanqi Zhang-Wenqiang Feng, saldamente al comando delle operazioni grazie ad un corto senza errori valutato 63.57 (37.29, 26.28); secondo posto poi per i canadesi Jazmine Desrochers-Kieran Thrasher, secondi con 57.30 (31.94, 28.36) rallentando la propria corsa con una caduta nel triplo flip lanciato. Più lontani gli statunitensi Naomi Williams-Lachlian Lewer, provvisoriamente sul gradino più basso del podio con 54.88 (29.66, 25.22). Un errore nel doppio axel in parallelo (chiamato sottoruotato) ed un passaggio a vuoto nella spirale hanno invece incartato la corsa di Irina Napolitano-Edoardo Comi, in questo momento tredicesimi con 44.13 (22.70, 21.43). 

Nel corto maschile è avanti invece il nipponico Taiga Nishino, il quale ha inscenato un bellissimo vìs-a-vìs con il sudcoreano Habin Choi, regolandolo con 78.81 (41.58, 37.23) contro i 78.53 (42.93, 35.60) del diretto avversario, frenato da una sbavatura in una trottola. In scia anche l’altro asiatico Daiya Ebihara, terzo a 76.57 (41.14, 35.43). Venticinquesimo invece Matteo Marchioni con 45.13 (19.49, 25.64)

La giornata si è aperta con lo short program femminile, dove a spuntarla di un’incollatura è stata la slovacca Alica Lengyelova, la quale ha confezionato una prova contrassegnata dal triplo loop, dal doppio axel e dalla combinazione in zona bonus triplo lutz/triplo toeloop guadagnando 64.77 (38.09, 26.68) e precedendo di un soffio la giapponese Sumika Kanazawa, seconda con 64.26 (36.20, 28.06) a casa di un piccolo problema avuto nel triplo loop, redarguito con la chiamata sul quarto. Non lontana poi la sudcoreana Yujae Kim, terza con 62.69 (35.37, 27.32) ed anche lei fallosa nel triplo loop.

Sopra quota 60 anche la svizzera Elisabeth Dibberm, quarta con 62.51 (36.67, 25.84). Da segnalare poi il ventesimo piazzamento di Nicole De Rosa. L’azzurrina dopo un inizio complicato viziato dalla caduta nel triplo loop e da una catena triplo salchow/doppio toeloop rallentata da una chiamata di sottoruotato nel primo salto ha poi raddrizzato il tiro, portando a casa il resto del layout fermandosi così a 43.30 (22.63, 21.67). 

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

Pl. Name Nation Points SP FS
1 Xuanqi ZHANG / Wenqiang FENG
CHN
63.57 1
2 Jazmine DESROCHERS / Kieran THRASHER
CAN
57.30 2
3 Naomi WILLIAMS / Lachlan LEWER
USA
54.88 3
4 Julia QUATTROCCHI / Etienne LACASSE
CAN
54.51 4
5 Yuxuan CHEN / Yinbo DONG
CHN
53.89 5
6 Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS
FRA
50.92 6
7 Anfisa SEVASTIANOVA / Lukas GNEIDING
GER
50.42 7
8 Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI
ITA
49.64 8
9 Lily WILBERFORCE / Mozes Jozsef BEREI
HUN
49.52 9
10 Romane TELEMAQUE / Lucas COULON
FRA
49.52 10
11 Alzbeta KVIDEROVA / Jindrich KLEMENT
CZE
47.91 11
12 Milada KOVAR / Jared McPIKE
USA
45.98 12
13 Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI
ITA
44.13 13
14 Ava CHEUNG / Stephen LEE
CAN
42.23 14
15 Zarah WOOD / Alex LAPSKY
GBR
41.38 15
16 Paola JURISIC / Michail SAVENKOV
AUT
39.82 16
17 Ines MOUDDEN / Alejandro Lazaro GARCIA
ESP
39.79 17
18 Chiara Michaela PAZIENZA / Maxim KNORR
SUI
34.51 18
WD Carolina Shan CAMPILLO / Pau VILELLA
ESP

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Taiga NISHINO
JPN
78.81 1
2 Habin CHOI
KOR
78.53 2
3 Daiya EBIHARA
JPN
76.57 3
4 Genrikh GARTUNG
GER
72.69 4
5 Ean WEILER
SUI
72.30 5
6 Caleb FARRINGTON
USA
68.97 6
7 Yehor KURTSEV
UKR
65.92 7
8 Matias LINDFORS
FIN
65.92 8
9 Luka IMEDASHVILI
LTU
64.33 9
10 Edward VASII
CAN
63.77 10
11 Yingrui LI
CHN
61.76 11
12 Lloyd THOMSON
GBR
61.10 12
13 Tadeas VACLAVIK
CZE
59.97 13
14 Matvii YEFYMENKO
POL
58.64 14
15 Daniil VALANOV
NOR
58.04 15
16 Elias SAYED
SWE
54.92 16
17 Dmitry RUDENKO
SVK
53.65 17
18 Louis MALLANE
USA
53.35 18
19 Aaron KIM
KOR
51.66 19
20 Jarvis HO
HKG
50.46 20
21 Ilya NESTEROV
EST
50.39 21
22 Mikayel SALAZARYAN
ARM
50.13 22
23 Razvan CIONAC
ROU
49.13 23
24 Ryszard SIUDEK
POL
49.02 24
25 Matteo MARCHIONI
ITA
45.13 25
26 Aleksei VLASENKO
HUN
44.36 26
27 Raul GARCIA SHIBINSKIY
AND
43.12 27
28 Oscar OLIVER
POL
42.27 28
29 Wendell HANSSON-OSTERGAARD
DEN
40.18 29

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Alica LENGYELOVA
SVK
64.77 1
2 Sumika KANAZAWA
JPN
64.26 2
3 Yujae KIM
KOR
62.69 3
4 Elisabeth DIBBERN
SUI
62.51 4
5 Sophie Joline von FELTEN
USA
58.24 5
6 Kaya TIERNAN
USA
57.05 6
7 Weronika FERLIN
POL
53.92 7
8 Kaoruko WADA
JPN
53.41 8
9 Hannah QUINN
CAN
53.25 9
10 Shiqi GAO
CHN
50.97 10
11 Milana SINIAVSKYTE
LTU
50.42 11
12 Lucca DIJKHUIZEN
NED
50.25 12
13 Nayeon KO
KOR
50.11 13
14 Marta Helena PRANGEL
EST
49.50 14
15 Ula ZADNIKAR
SLO
47.06 15
16 Katerina HANUSOVA
CZE
45.15 16
17 Krista GEORGIEVA
BUL
45.06 17
18 Karina INNOS
FIN
44.02 18
19 Aleksandra JANIKOWSKA
POL
43.82 19
20 Nicole de ROSA
ITA
43.30 20
21 Paula KASNAR
CRO
43.02 21
22 Zofia BOCHENEK
POL
42.58 22
23 Zsofia SZEPLAKI
HUN
42.19 23
24 Salome SCHMID
LIE
39.43 24
25 Emma LYONS
GBR
39.35 25
26 Isabella WANG
AUS
37.84 26
27 Saedis Heba GUDMUNDSDOTTIR
ISL
37.37 27
28 Pernille WITH
NOR
37.25 28
29 Ketevan MAKHARADZE
GEO
36.34 29
30 Camilla Vinther POULSEN
DEN
35.91 30
31 Oleksandra DELIAMURE
UKR
35.42 31
32 Nadja SAVIC
SRB
35.20 32
33 Julianna FARRELL
IRL
34.99 33
34 Chloe Desiree LEUNG
HKG
34.28 34
35 Sofi KARAPETYAN
ARM
33.47 35
36 Andreea Cristiana Maria LAZAR
ROU
31.66 36
37 Andrea PAZOS GUERRA
AND
25.28 37
38 Maria Ignacia CASTRO BRITO
CHI
19.23 38
