Pattinaggio artistico: Polman-Renoldi noni dopo lo short al Grand Prix Junior di Danzica

Si chiude con il nono posto di Polina Polman-Gabriel Renoldi la prima giornata di competizioni in quel di Danzica, città della Polonia che ospita questo fine settimana la sesta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. Buona prestazione per gli azzurri che, tra l’altro, hanno anche ritoccato il loro primato personale.

Nello specifico i giovani atleti seguiti da Luca Demattè e Tiziana Rosaspina, seppur raccogliendo un GOE negativo in alcuni elementi hanno portato a casa quanto pianificato eseguendo un triplo twist chiamato di livello 1, un doppio axel in parallelo leggermente falloso, un buon triplo flip lanciato e un positivo sollevamento axel lasso, di livello 3. Realizzando poi la spirale, La sequenza di passi (livello 2) e la trottola side by side i nostri ragazzi hanno raggiunto quota 49.64 (29.06, 20.58) migliorando così i 49.28 stampati lo scorso anno in Repubblica Ceca.

Al vertice svettano invece i cinesi Xuanqi Zhang-Wenqiang Feng, saldamente al comando delle operazioni grazie ad un corto senza errori valutato 63.57 (37.29, 26.28); secondo posto poi per i canadesi Jazmine Desrochers-Kieran Thrasher, secondi con 57.30 (31.94, 28.36) rallentando la propria corsa con una caduta nel triplo flip lanciato. Più lontani gli statunitensi Naomi Williams-Lachlian Lewer, provvisoriamente sul gradino più basso del podio con 54.88 (29.66, 25.22). Un errore nel doppio axel in parallelo (chiamato sottoruotato) ed un passaggio a vuoto nella spirale hanno invece incartato la corsa di Irina Napolitano-Edoardo Comi, in questo momento tredicesimi con 44.13 (22.70, 21.43).

Nel corto maschile è avanti invece il nipponico Taiga Nishino, il quale ha inscenato un bellissimo vìs-a-vìs con il sudcoreano Habin Choi, regolandolo con 78.81 (41.58, 37.23) contro i 78.53 (42.93, 35.60) del diretto avversario, frenato da una sbavatura in una trottola. In scia anche l’altro asiatico Daiya Ebihara, terzo a 76.57 (41.14, 35.43). Venticinquesimo invece Matteo Marchioni con 45.13 (19.49, 25.64)

La giornata si è aperta con lo short program femminile, dove a spuntarla di un’incollatura è stata la slovacca Alica Lengyelova, la quale ha confezionato una prova contrassegnata dal triplo loop, dal doppio axel e dalla combinazione in zona bonus triplo lutz/triplo toeloop guadagnando 64.77 (38.09, 26.68) e precedendo di un soffio la giapponese Sumika Kanazawa, seconda con 64.26 (36.20, 28.06) a casa di un piccolo problema avuto nel triplo loop, redarguito con la chiamata sul quarto. Non lontana poi la sudcoreana Yujae Kim, terza con 62.69 (35.37, 27.32) ed anche lei fallosa nel triplo loop.

Sopra quota 60 anche la svizzera Elisabeth Dibberm, quarta con 62.51 (36.67, 25.84). Da segnalare poi il ventesimo piazzamento di Nicole De Rosa. L’azzurrina dopo un inizio complicato viziato dalla caduta nel triplo loop e da una catena triplo salchow/doppio toeloop rallentata da una chiamata di sottoruotato nel primo salto ha poi raddrizzato il tiro, portando a casa il resto del layout fermandosi così a 43.30 (22.63, 21.67).

