Pattinaggio artistico, Miura/Kihara in testa dopo lo short program del GP de France

Sul ghiaccio di Angers (Francia) si disputa il Grand Prix de France, la prima tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico. Il massimo circuito internazionale itinerante si è aperto in terra transalpina con lo short program riservato alle coppie. I giapponesi Riku Miura e Ryuichi Kihara hanno primeggiato con grande disinvoltura, venendo premiati con il punteggio di 79.44 (43.15 per la parte tecnica e 36.29 per i components).

I Campioni del Mondo in carica hanno brillato sulle noti di Paint It Black di Jacob Braun, Keith Richards e Mick Jagger, fermandosi a un punto e mezzo dal proprio personale di 80.99 siglato sei mesi fa in occasione del World Team Trophy. Gli allievi di Bruno Marcotte e Meagan Duhamel, di stanza a Oakville (Canada), si sono ripresentati sul ghiaccio dopo la vittoria al Kinoshita Grop Cup e il secondo posto al Nebelhorn Trophy, distaccando abbondanti i canadesi Deanna Stellato-Dudek e Maxime Deschamps (74.26, 41.05+33.21).

I Campioni del Mondo nel 2024 sono rimasti tre punto sotto al personale di 77.48 siglato in occasione dell’ultima rassegna iridata esibendosi sulle note dei Carmina Burana, distanziando di quattro punti gli ungheresi Maria Pavlova e Alexei Sviatchenko (70.15). Più distaccati gli statunitensi Katie McBeath/Daniil Parkman (63.31) e Audrey Shin/Balazs Nagy (61.79). Domani (sabato 18 ottobre, ore 20.00) andrà in scena in scena il free skating, al termine del quale conosceremo i vincitori e il podio.

RISULTATI SHORT PROGRAM COPPIE GP DE FRANCE