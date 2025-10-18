Pattinaggio artistico: Malinin domina lo short maschile al Grand Prix De France, undicesimo Frangipani

Certezze ed un paio di sorprese nello short program maschile, penultimo segmento valido per il day-2 del Grand Prix De France, prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. Il grande favorito del lotto, Ilia Malinin, ha infatti rispettato i favori del pronostico, mentre il padrone di casa Adam Siao Him Fa si è dovuto accontentare della quinta moneta.

Ma andiamo con ordine. Il detentore del titolo iridato ha come sempre messo sul piatto tutta la sua potenza dal punto di vista tecnico, rivelandosi l’unico a scollinare quota 100 punti, maturati grazie all’esecuzione di un quadruplo flip valutato con un grado di esecuzione stellare, del triplo axel e di una combinazione un po’ tirata composta dal quadruplo lutz e dal triplo toeloop che ha comunque contribuito a fargli toccare quota 105.22 (60.18, 45.04).

A ben dieci punti di distanza si è invece accomodato l’imprevedibile georgiano Nika Egadze, secondo con 95.67 (54.53, 41.14) grazie alla corretta realizzazione della catena quadruplo salchow/triplo toeloop, del quadruplo toeloop e del triplo axel. Più distante il nipponico Kao Miura, terzo con 87.25 (45.85, 41.40) faticando sul triplo axel e sul quadruplo toeloop.

Qualche problema infine per l’azzurro Gabriele Frangipani, in questo momento undicesimo con 71.81 (33.98, 37.83), score rallentato sensibilmente da un passaggio a vuoto sull’axel, girato solo da un giro e mezzo, e sul quadruplo salchow.