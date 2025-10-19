Pattinaggio artistico: Ilia Malinin stravince il Grand Prix De France, dodicesimo Frangipani

Termina con il marchio a fuoco di Ilia Malinin il Grand Prix de France, prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico appena andata in archivio dall’Iceparc di Angers. Il super saltatore statunitense ha infatti vinto per dispersione la prova individuale maschile, eseguendo per l’occasione cinque quadrupli.

Nello specifico il detentore del titolo iridato ha inaugurato il libero con un sontuoso quadruplo lutz, elemento seguito poi dal triplo axel, dal quadruplo lutz e dal triplo loop. Poi, in piena zona bonus, il pattinatore ha snocciolato due combinazioni come quadrplo lutz (sul quarto) /euler/triplo flip e quadruplo toeloop/triplo toeloop, mettendo la firma finale al layout dei salti con la sequenza quadruplo salchow/triplo axel.

Sfondando quota 124 nel tecnico Malinin ha quindi raggiunto 215.78 (125.40, 90.38) per 321.00 scavando un solco profondissimo sul padrone di casa Adam Siam Him Fa, bravo a risorgere dopo uno short difficile presentando quattro quadrupli e due tripli axel con i quali ha raggiunto 196.08 (105.44, 90.64) per 280.95. Decisamente più lottano il georgiano Nika Egadze, terzo con 170.36 (87.67, 82.69) per 259.41.

L’azzurro Gabriele Frangipani ha infine chiuso la tappa al dodicesimo posto, proponendo un libero contrassegnato da diverse sbavature (tra cui due cadute) nelle battute iniziali con il quale non è andato oltre quota 126.18 (57.42, 70.76) per 197.99. La seconda tappa del Grand Prix sarà la Cup Of China, in programma la prossima settimana a Chongqing.