Pattinaggio artistico, Conti/Macii secondi dopo lo short program in Cina. I georgiani volano

Sara Conti e Niccolò Macii hanno confezionato una bella prestazione nello short program riservato alle coppie di artistico nell’ambito della Cup of China, seconda tappa del Grand Prix di pattinaggio di figura. Il massimo circuito internazionale itinerante è sbarcato sul ghiaccio di Chongqing (Cina) e gli azzurri, che si sono esibiti sulle note di The Wild Bull di John Califra e di Concerto de España di Benise, sono stati valutati con il punteggio di 73.41 (39.08 per la parte tecnica e 34.33 per i components).

I Campioni d’Europa 2023 e bronzo iridato in carica si sono fermati a un punto dal personale siglato lo scorso anno al Lombardia Trophy, rendendosi protagonisti di un confortante esordio stagionale al più importante livello internazionale dopo aver vinto il Lombardia Trophy e il Tayside Trophy. I due lombardi, argento continentale in carica, si sono fermati alle spalle dei georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava, capaci di spingersi fino a 77.77 punti (43.49 di tecnico e 34.48 di components).

I Campioni del Mondo juniores hanno brillato sulle note del Bolero e hanno migliorato di 64 centesimi il personale che avevano timbrato un paio di settimane fa al Trialeti Trophy, fornendo ancora una volta una prestazione davvero rimarchevole sotto ogni punto di vista. Bronzo agli ultimi Europei e quarti ai Mondiali, gli allievi di Pavel Sliusarenko ed Egor Zakroev hanno messo la freccia e partiranno con i favori del pronostico nel free program di domani, con il chiaro intento di conquistare la vittoria.

Sara Conti e Niccolò Macii proveranno a difendere il secondo posto dall’assalto dei cinesi Wenjing Sui e Cong Han (72.45): i Campioni Olimpici di Pechino 2022 e Campioni del Mondo 2019 stanno cercando di riprendere le misure con il chiaro intento di brillare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Più attardati gli statunitensi Katie McBeath e Daniil Parkman (69.18) e gli altri padroni di casa Jiaxuan Zhang e Yihang Huang (68.96), mentre le altre due coppie italiane occupano le ultime due posizioni: Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini sono settimi con 64.60, Lucrezia Beccari e Matteo Guarise sono ottavi con 55.67.