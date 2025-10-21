Pattinaggio artistico: comincia il Grand Prix di Beccari-Guarise. Gli azzurri alla Cup Of China a caccia di continuità

Un ritorno atteso. Questo weekend comincerà l’avventura nel circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico di Lucrezia Beccari-Matteo Guarise. Il binomio azzurro sarà infatti della partita in occasione della Cup Of China, seconda tappa della competizione itinerante in scena sul ghiaccio di Chongqing.

Non si tratta di un evento come gli altri. Il team infatti tornerà ad affrontare una gara di prima fascia dopo l’anno di stop forzato scaturito dall’infortunio al piede della dama, fattore che l’ha tenuta lontana dalle piste per diversi mesi. Non a caso, nelle prime uscite stagionali i nostri ragazzi hanno affrontato una prima fase di rodaggio, propedeutica agli impegni più importanti della stagione

Nella prima uscita di questa annata sportiva, il Nebelhorn Trophy, Lucrezia e Matteo hanno ottenuto la settima posizione con 181.22 punti, raccogliendo nello specifico 62.96 nello short e 118.26 nel libero, patendo più che altro la realizzazione degli elementi di salto in parallelo e perdendo qualche livello negli elementi di coppia. Più complesso invece il Triatleti Trophy, dove si sono dovuti accontentare sempre della settima moneta, ma con uno score complessivo di 160.02 (56.10, 103.92).

Ma adesso si apre un nuovo capitolo che, per Beccari-Guarise, avrà i contorni di uno stress test, considerato una concorrenza agguerrita, sia interna che esterna. A condividere l ghiaccio con i Campioni d’Europa 2024 ci saranno infatti i connazionali Sara Conti-Niccolò Macii, attuali leader del movimento tricolore reduci da una pre-season oltremodo incoraggiante, oltre che i veterani Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, senza dimenticare la presenza dei Campioni Olimpici Wenjing Sui-Cong Han, di nuovo in gara con l’obiettivo di conquistare malgrado il poco lavoro alle spalle (i due avevano praticamente interrotto la collaborazione) subito le posizioni che contano.

A questi si aggiunge la seconda coppia cinese Jiaxuan Zhang-Yihang Huang, usciti vittoriosi dalla prova di qualificazione olimpica dove hanno stampato 191.52 punti, e quella dei georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava, nota per essere spregiudicata, votata all’attacco e soprattutto con una striscia aperta di punteggi ben al di là dei 200 punti, ultime due gare comprese (212.90 ad Osaka, 225.20 al Triatleti). Difficile immaginare un palcoscenico più stimolante per care di mettere un mattoncino in più ad un lungo momento di ricostruzione.

Gli allievi seguiti dal team capitanato da Luca Demattè dovranno in tal senso aumentare i giri per ciò che concerne la continuità realizzativa provando a commettere meno errori possibili nei due, bellissimi, programmi, interpretati rispettivamente sulle musiche di “Riverdace” e di “Romeo e Giulietta”. Ci sono tutti i presupposti per compiere un ulteriore step. Dita incrociate.