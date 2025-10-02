Pattinaggio Artistico a rotelle

Pattinaggio artistico a rotelle, il programma dei Mondiali. Si parte con l’inline, chiudono i Gruppi Show

Fabrizio Testa

Pubblicato

3 minuti fa

il

Sasso-Altieri Degrassi/ Corbelletti Skate Italia

Si avvicina sempre di più l’evento più importante della stagione di pattinaggio artistico a rotelle. Dal 17 al 30 ottobre si svolgeranno infatti i Campionati Mondiali 2025, quest’anno in scena in Cina, nello specifico a Pechino.

Come ormai prassi, l’andamento delle tante competizioni andrà avanti a “blocchi” di specialità. Si comincerà infatti con l’inline che aprirà le ostilità nei primi due giorni di competizione. Si passerà poi alla lunga fase dedicata alla specialità libero individuale, che interesserà il periodo che va dal 19 al 23 ottobre.

Proprio il 23 partiranno anche i segmenti riservati alla danza ed alle coppie d’artistico (fino al 25), preludio dell’inizio delle ostilità per quanto riguarda la Solo Dance (26-28 ottobre). La rassegna iridata si concluderà quindi con l Gruppi show e Precision, pianificati per il 29 ed il 30 ottobre.

Di seguito il programma completo dei Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico a rotelle.

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO: IL PROGRAMMA DELL’EVENTO (ORARI ITALIANI)

Venerdì 17 ottobre 

10:00 Short program Junior inline femminile

11:30 Short program Junior inline maschile

12:10 Short program Senior inline femminile

13:55 Short program Senior inline maschile 

Sabato 18 ottobre 

9:25 Free program Junior inline femminile

11:20 Free program Junior inline maschile

12:10 Free program Senior inline femminile

14:25 Free program Senior inline maschile 

Domenica 19 ottobre 

7:55 Short program Junior individuale femminile

11:40 Short program Junior individuale maschile

14:00 Cerimonia di apertura

Lunedì 20 ottobre 

10:35 Short program Senior individuale femminile 

Martedì 21 ottobre

6:30 Free program Junior individuale femminile (gruppi peggio piazzati dello short)

9:45 Free program Junior individuale maschile (gruppi peggio piazzati dello short)

11:25 Free program Junior individuale femminile (migliori dieci dello short)

12:50 Free program Junior individuale maschile (migliori dieci dello short)

Mercoledì 22 ottobre

7:30 Free program individuale Senior femminile (gruppi peggio piazzati dello short)

11:00 Short program individuale Senior maschile

13:05 Free program individuale Senior femminile (migliori dieci dello short)

Giovedì 23 ottobre 

9:50 Free program individuale Senior maschile (gruppi peggio piazzati dello short)

11:15 Style dance coppie di danza Junior

12:30 Style dance coppie di danza Senior

14:30 Free program individuale Senior maschile (migliori 10 dello short)

Venerdì 24 ottobre 

9:30 Short program coppie d’artistico Junior

10:15 Short program coppie d’artistico Senior

11:40 Free dance coppie di danza Junior

13:10 Free dance coppie di danza Senior

Sabato 25 ottobre 

12:55 Free program coppie d’artistico Junior

13:55 Free program coppie d’artistico Senior

Domenica 26 ottobre

5:00 Style Dance Junior Solo Dance femminile

8:15 Style Dance Junior Solo Dance maschile

10:10 Style Dance Senio Solo Dance femminile 

13:45 Style Dance Senior Solo Dance maschile

Lunedì 27 ottobre 

10:20 Free Dance Junior Solo Dance femminile (gruppi peggio piazzati della style)

12:45 Free Dance Junior Solo Dance maschile (gruppi peggio piazzati della style)

14:25 Free Dance Senior Solo Dance maschile (gruppi peggio piazzati della style)

17:10 Free Dance Senior Solo Dance femminile (gruppi peggio piazzati della style)

Martedì 28 ottobre

9:00 Free dance Junior Solo dance femminile (top 10 dello style)

10:15 Free dance Junior Solo dance maschile (top 5 dello style)

11:10 Free dance Senior Solo Dance femminile (top 10 dello style)

12:25 Free dance Senior Solo Dance maschile (top 10 dalla style)

Mercoledì 29 ottobre

11:25 Finale Precision Junior

12:15 Finale Quartetti Junior

13:50 Finale Gruppi Junior

Giovedì 30 ottobre

8:40 Finale Precision Senior

9:40 Finale Quartetti Senior

11:45 Finale Piccoli Gruppi

13:40 Finale Grandi Gruppi

Argomenti correlati:
Exit mobile version