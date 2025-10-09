Paris-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2025: orario, tv, programma, streaming

Trasferta in terra francese per la Virtus Bologna nella terza giornata di Eurolega. La squadra di Ivanovic fa visita al Paris di coach Francesco Tabellini, che guida la formazione francese in questa stagione. Entrambe le squadre hanno chiuso la prima settimana con una vittoria ed una sconfitta ed il match di questa sera è un bel test per la Virtus.

Bologna ha brillato all’esordio contro il Real Madrid, ottenendo un successo davvero di grande prestigio. Poi è arrivato il ko in casa del Valencia ed ora la V nere cercano il guizzo su un campo decisamente complicato come quello di Parigi, con i francesi che sono una squadra decisamente ambiziosa.

Il Paris ha perso alla prima contro i campioni in carica del Fenerbahce anche abbastanza nettamente, ma si sono ripresi prontamente contro il Maccabi Tel Aviv, sfondando anche il numero dei 100 punti. Una squadra quella francese che tiene altissimo il ritmo e che crea numerosi possessi in attacco, con Bologna che dovrà provare assolutamente a controllare la partita

Il match Paris-Virtus Bologna, valevole per la terza giornata dell’Eurolega 2025-2026, si giocherà alle ore 20.45. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Basket e in diretta streaming su SkyGo, NOW TV. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO PARIS-VIRTUS BOLOGNA

Giovedì 9 Ottobre

Ore 20.45 Paris-Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket

PROGRAMMA PARIS-VIRTUS BOLOGNA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket

Diretta streaming: SkyGo, NOW TV

Diretta Live testuale: OA Sport