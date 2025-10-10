Parigi-Tours 2025: il percorso ai raggi X. Cambia l’arrivo della corsa transalpina

La stagione 2025 di ciclismo sta per chiudere i battenti. Appena ventiquattro ore dopo il Giro di Lombardia, il 12 ottobre si svolgerà in Francia la Parigi-Tours, storica corsa transalpina arrivata alla sua centodiciannovesima edizione con la presenza di dodici squadre facente parte del World Tour, pronte a misurarsi per raccogliere l’eredità di Christophe Laporte, vincitore lo scorso anno davanti a Mathias Vacek e Jasper Philipsen. Rispetto a dodici mesi fa, il percorso presenta alcune modifiche, vediamole nel dettaglio.

PARIGI-TOURS 2025: PERCORSO A RAGGI X

Seguendo l’andazzo delle ultime edizioni, anche quest’anno la classica francese sarà contrassegnata da un tracciato impegnativo. La partenza sarà in quel Chartres, mentre l’arrivo sarò appunto a Tours dopo 211.6 km. I primi due terzi di corsa saranno caratterizzati da un tratto pianeggiante, mentre negli ultimi 70 km i corridori affronteranno nove settori di fuoristrada e nove brevi salite, una in meno rispetto al 2024. L’ultima, grande, fatica è collocata al 8700 da un traguardo anticipato di circa 2 km. I protagonisti in tal senso termineranno la gara su un rettilineo di 800 metri in Boulevard Bèranger, anziché nello storica Avenue de Grammont.