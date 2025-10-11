Parigi-Tours 2025: De Lie, Philipsen e Brennan tra i favoriti. L’Italia punta su Moschetti, Bettiol e Ballerini

Sarà un fine settimana da leccarsi i baffi per gli appassionati del grande ciclismo internazionale. Non ci sarà tempo per archiviare i risultati maturati nell’odierno Giro di Lombardia perché sarà già il momento di tuffarsi a capofitto in una nuova classica che caratterizza l’avvincente finale di stagione. Si corre infatti la Parigi-Tours 2025.

La storica corsa in linea, giunta all’edizione numero centodiciannove, prende il via da Chartres e si conclude a Tours dopo 211,6 chilometri. Le squadre partecipanti, presenti alla partenza dodici formazioni World Tour, gareggiano per decidere chi succederà nell’albo d’oro al vincitore del 2024, il francese Christophe Laporte.

La tipologia di tracciato lascia spazio alla possibilità di espressione per diverse tipologie di corridori. La prima parte di gara è infatti totalmente pianeggiante, nella seconda invece i corridori devono cimentarsi con una serie di nove côtes e di altrettanti tratti di sterrato (i cosiddetti “Chemins des vignes”) in rapida sequenza che possono determinare vari scenari: dall’arrivo in volata di un gruppo ristretto all’assolo del corridore che riesce a creare la differenza sugli strappi, fino all’arrivo a ranghi compatti. L’ultima salita di giornata sarà superata quando mancheranno 8,7 chilometri al termine della gara.

Nel numero dei favoriti per il successo finale possono rientrare velocisti dotati di una buona resistenza come il duo belga Arnaud De Lie (Lotto)– Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), il neozelandese Corbin Strong (Israel-Premier Tech) e l’olandese Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike). Pronti a dir la propria anche il britannico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike), lo statunitense Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) e il ceco Mathias Vacek (Lidl-Trek), secondo classificato dello scorso anno.

L’Italia proverà a conquistare un piazzamento di prestigio con Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team), il duo Alberto Bettiol – Davide Ballerini (XDS Astana Team) e Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team). Da seguire con attenzione anche la prova di Alessandro Covi, corridore che potrebbe aggiungere un nuovo fondamentale tassello alla rincorsa della UAE TEAM Emirates-XRG verso la conquista delle cento vittorie stagionali.