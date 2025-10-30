Paolo Lorenzi sul duello Sinner-Alcaraz: “Carlos ancora indietro a Sinner a Torino, ma diventerà competitivo indoor”

La clamorosa eliminazione di Carlos Alcaraz al secondo turno del Masters 1000 di Parigi ha riacceso la lotta per la prima posizione nel ranking a fine anno. Jannik Sinner ha infatti la possibilità di chiudere lui al numero uno del mondo, sfruttando prima il torneo parigino e poi soprattutto le ATP Finals di Torino, dove secondo Paolo Lorenzi l’altoatesino si presenta da assoluto favorito e anche abbastanza in vantaggio nello scontro con il grande rivale.

In un’intervista a SuperTennis, il direttore degli Internazionali d’Italia ed ex giocatore tra i primi 40 del mondo ha parlato proprio del duello tra Sinner e Alcaraz in vista delle Finals e della differenza tra loro sul cemento indoor: “A Torino non mi aspetto che Alcaraz sia ancora al livello di Sinner. Oggettivamente Sinner in condizioni indoor ha dei tempi migliori, ha più qualità quando colpisce, è sempre dietro alla palla, non sbaglia mai una scelta, è come se ci fosse nato. Invece per Alcaraz alla fine nei momenti importanti arrivano sempre dei piccoli difetti nelle scelte, perché non fa la scelta che farebbe un giocatore forte indoor, magari sceglie di far saltare di più la palla, oppure si fa prendere dalla fretta”.

Prosegue Lorenzi nel suo giudizio soprattutto sullo spagnolo: “Alcaraz è come se fosse più in grado rispetto a tutti gli altri ad adattarsi durante il match, quindi più variabili ci sono meglio è per lui, ne può approfittare. Ma quando si gioca indoor le variabili sono minime. Non c’è il sole, non c’è il vento, le condizioni di gioco sono sempre identiche di giorno e di sera. Questo un po’ lo frena nel far vedere questa sua caratteristica che è fenomenale”.

L’ex azzurro di Davis, però, crede che lo spagnolo possa avvicinarsi a Sinner, che resta il giocatore perfetto indoor: “Ci metterà solo un po’ più di tempo, ma arriverà un momento in cui Carlos sarà competitivo sul cemento indoor. Il problema è che il suo avversario in quelle condizioni fa tutto perfetto”.