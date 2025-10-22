Paolo Bertolucci polemizza su X dopo il “No” di Jannik Sinner alla Coppa Davis

Paolo Bertolucci si è esposto in maniera chiara dopo la rinuncia di Jannik Sinner alle Finali di Coppa Davis. A detta dell’ex tennista italiano, apprezzato commentatore su Sky Sport e ‘penna’ sulla Gazzetta dello Sport, la scelta del n.2 del mondo ci sta ed è in linea con quelle che sono le attuali esigenze del tennista di Sesto Pusteria.

“È una decisione nota già da un anno. Sapevamo che nel 2025 non l’avremmo rivisto in Davis, ci ha fatto già vincere due volte questo trofeo e dobbiamo solo che ringraziarlo. Il tennis, bisogna capire, è focalizzato sulle quattro prove dello Slam e sulle ATP Finals. Già i Masters1000 vengono usati come cammino per trovare la miglior condizione in vista dei Major”, il pensiero di Bertolucci.

“La Coppa Davis non fa assolutamente parte di questo circuito, lo faceva 30 anni fa, ancor meno con la nuova formula. Lui, comunque, ci ha regalato due vittorie, probabilmente più avanti con l’età vestirà l’azzurro come ha fatto Djokovic. Ora, però, lasciamolo in pace perché deve prepararsi e può ancora darci mille soddisfazioni“, ha aggiunto.

Non tutti sono stati di quest’idea e su alcune testate giornalistiche italiane a Sinner sono stati scarsi trasparenza e attaccamento all’Italia, viste le sue defezioni alle Olimpiadi e in altre circostanze in Davis, considerando anche la vicenda “Clostebol”. “Quando Jannik Sinner ha vinto Wimbledon non ho letto articoli contro di lui.Eppure anche allora era un dopato, non era andato da Mattarella, risiedeva a Montecarlo e aveva saltato le Olimpiadi. Strano“, l’ironia di Bertolucci su X.

E sull’articolo firmato da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, sempre sul tema, la risposta dell’ex giocatore è stata la seguente: