Paolini-Swiatek oggi, WTA Wuhan 2025: orario, programma, tv, streaming

Jasmine Paolini è la testa di serie numero 7 del tabellone di singolare femminile del WTA 1000 di Wuhan, in Cina, ed affronterà nei quarti di finale la polacca Iga Swiatek, numero 2 del seeding e del mondo.

Il match sarà il quarto ed ultimo di giornata sul Center Court, con il programma che si aprirà alle ore 5.00 italiane, ma l’incontro tra Paolini e Swiatek si giocherà comunque non prima delle ore 13.00 italiane. Si tratta del settimo incrocio tra le due, con la polacca che ha vinto tutti i sei precedenti.

La sfida tra Jasmine Paolini e la polacca Iga Swiatek sarà trasmessa in diretta tv su Super Tennis HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO WTA WUHAN 2025

Venerdì 10 ottobre – Center Court

Dalle ore 5.00 italiane

Katerina Siniakova (Cechia, Q) – Jessica Pegula (Stati Uniti, 6)

Non prima delle ore 7.00 italiane

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1) – Elena Rybakina (Kazakistan, 8)

Non prima delle ore 9.30 italiane

Laura Siegemund (Germania) – Coco Gauff (Stati Uniti, 3)

Non prima delle ore 13.00 italiane

Jasmine Paolini (Italia, 7) – Iga Swiatek (Polonia, 2) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno

PROGRAMMA WTA WUHAN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

